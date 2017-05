Misuratori di potenza: apriamo il dibattito dalle strade del Giro d'Italia

Se la tappa del Vulcano nel magnifico scenario nero dell'Etna non ha offerto i migliori spunti tecnici, è perché il primo arrivo in salita serve per provare la gamba, avere una sensazione, no di certo a chiedere il fondo agli uomini di classifica del Giro d'Italia: ecco perché, come due anni fa sull'Abetone, ha vinto Jan Polanc cacciatore di traguardi; perché, come l'anno scorso a Roccaraso, Ilnur Zakarin capitano “atipico” ha fatto podio di tappa; perché, dodici mesi dopo, Vincenzo Nibali s'è alzato sui pedali esattamente a tremila metri dal traguardo per testare le reazioni.

La salita di Monte Etna, Rifugio Sapienza, misura 17,9 chilometri al 6.6% con una pendenza massima del 12%. Domenica a Cagliari, Gaviria aveva annunciato la “staffetta rosa” in casa Quick-Step tra lo sprinter colombiano e Bob Jungels: maglia bianca del Giro 2016 e nuovo leader, il 24enne lussemburghese è la cifra distintiva di un ciclismo giovane e moderno come modern(issim)a è la pubblicazione dei parametri di corsa direttamente dal ciclo-computer dei corridori. Già celebre, e scelta da molti professionisti per una condivisione “social”, è la raccolta dati fornita su “segmenti” da Strava, mentre oggi Velon ha montato sulla bici di una dozzina di corridori un transponder capace di misurare, in tempo reale, i tempi di scalata dell'Etna sotto forma di velocità e wattaggio.

Abbiamo le misure delle “due maglie rosa” (Jungels e Gaviria), della ex-maglia azzurra (Teklehaimanot), di Geraint Thomas del Team Sky d'andatura sull Etna, di Davide Villella della Cannondale e di Pierre Rolland scattato a metà salita. I dati "incrociati" di Velon mostrano la parte del ciclismo che più somiglia a una scienza esatta e il Team Sky dei recenti Tour de France, costruiti in laboratorio” al servizio di Wiggins e poi Froome, ne è la prova più evidente. Più specifico l'esempio di Nibali che istruisce Kangert (ex gregario di Vincenzo all'Astana) sulla frequenza di soglia nella tappa di Vinadio al Giro 2016.

Qui però si apre un dibattito sull'effettiva spettacolarità del ciclismo moderno: uno sport limitato di primo impatto dall'automatismo del misuratore di potenza sulla prestazione fisica (col wattaggio, conosco i miei limiti di soglia “come fossi una macchina”) o reso ancor più affascinante dalla corsa al progresso scientifico-tecnologico? Si può aprire per uno sport “senza motore” la stessa già annosa questione del progresso nella Formula 1 o in MotoGP? Certo che la resa pubblica di questi dati ha un nettissimo potenziale di trasparenza in uno sport fino a ieri martoriato dal doping fisico e domani (probabilmente) afflitto dallo spettro di quello meccanico.

Vero anche che ci mancano così tanto le antiche gesta di Pantani o Contador artisti in piedi sui pedali, e forse nasce qui la recente apertura di Mauro Vegni (direttore del Giro d'Italia) e Christian Prudhomme (direttore del Tour de France) a una ridiscussione dei misuratori di potenza, rei di rendere le corse meno ardenti, bensì più piatte e monotone. Che infine una sintesi d'istinto e scienza non sia la migliore espressione del ciclismo moderno? Parliamo naturalmente di Nibali, dell'immensa impresa di un anno fa al Giro e di quel magnifico Tour vinto nel 2014 tra fiamme rosse, pavé, salite e salite.

" Vincenzo era un artista che viveva di sensazioni, ora ha trovato il suo equilibrio tra la sua natura istintiva e una nuova metodologia. (Paolo Slongo, Tour de France 2014) "

Tornando sull'Etna di ieri, Matteo Pelucchi, caduto in discesa, ha chiuso la tappa in lacrime e con la maglia completamente strappata mentre Alberto Losada, già caricato in ambulanza con la spalla lussata, ha chiesto che gli venisse riportata la testa dell'omero nella sua posizione normale per risalire in bici e giungere al traguardo con 38 minuti di ritardo. Ultimo per le classifiche, eroe di chi ama il lato più romantico del ciclismo centenario.