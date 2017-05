Nibali: "Mi sento bene, voglio salire sul podio finale"

"Mi sento abbastanza bene. Il clima qui in Sardegna è eccezionale. Non vedo l'ora di prendere il via del 100° Giro d'Italia. Le mie aspettative sono conosciute da tutti: voglio salire sul podio finale. Non è facile finire sul gradino più alto, se non fosse possibile vincere di nuovo il Giro combatterò per il secondo o il terzo posto per onorare la corsa. Abbiamo lavorato bene come squadra per essere qui nella condizione migliore. Ho il massimo rispetto per gli avversari. Sarà una sfida lunga con tanti imprevisti". Lo ha detto il campione in carica Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), in conferenza stampa ad Alghero, a due giorni dal via del Giro d'Italia edizione 100, in programma dal 5 al 28 maggio ed organizzato da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport.

"Mauro Vegni - ha aggiunto il siciliano - ha disegnato una gara ancor più difficile degli anni passati. Mi ha anche reso l'onore di portare il Giro nella mia terra (la Sicilia). Ci sarà pure un circuito cittadino a Messina. Sono pieno di gioia sia per me, sia per i miei tifosi che per la mia famiglia. Non è la prima volta che il Giro arriva in Sicilia ma stavolta ha un sapore speciale. La quarta tappa ha un dislivello di 4000 metri. Arriverà dopo tappe nervose in Sardegna. Sarà il primo scontro diretto con i rivali: li vedremo come staremo. Andremo sull'Etna da un versante diverso rispetto a quello di sei anni fa. È più duro stavolta e verrà dopo un giorno di riposo. Comincerò il Giro con molta cautela e con la speranza di andare regolare", ha concluso Nibali.

"Questo è uno dei percorsi più duri che io abbia mai affrontato al Giro. Nell'ultima settimana non c'è un solo giorno che non sia importante per la classifica generale, sin dalla tappa 4 sull'Etna poi si affronteranno tappe importanti. L'Etna mi motiva in modo unico, ci vado spesso per allenarmi. Ho un feeling speciale con questa montagna". Così si è espresso lo scalatore italiano Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale), già vincitore di una tappa al Giro e per ben quattro volte nei primi 10 della classifica generale della Corsa Rosa.

"Venendo dall'Italia del Sud - ha sottolineato - ho anche un rapporto unico con la Sicilia. Inoltre, non essendoci prove a cronometro prima di quella salita, molto adatta a me, posso sognare la Maglia Rosa. I giochi per gli scalatori quest'anno si apriranno prima del solito. Ho già terminato il Giro 4 volte nei primi 10, è il mio obiettivo anche quest'anno. Sarebbe ancor più speciale considerando la lunga lista di pretendenti alla classifica generale in quest'edizione unica".