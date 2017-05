Novità per la Corsa Rosa, da quest’anno la classifica per discesisti

Grandi novità per il Giro d’Italia numero 100. Da quest’anno è stata istituita una nuova classifica che va ad aggiungersi a tutte quelle tradizionali: sarà premiato il miglior discesista della Corsa Rosa. Sponsorizzata da Pirelli, premierà il corridore più veloce nei 10 tratti di discesa scelti dalla giuria del Giro. Per ogni tratto il premio in denaro sarà di 500 euro, mentre il premio finale è di 5000 € (3000€ e 2000 € a secondo e terzo).

I tratti di discesa presi in considerazione

Tappa 8: Monte Sant’Angelo (km 100.7)

Tappa 9: Chieti (km 91.2)

Tappa 11: Monte Fumaiolo (km 135.8)

Tappa 12: Colla di Casaglia (km 63.4)

Tappa 15: Selvino (km 170.8)

Tappa 16: Passo dello Stelvio (km 143.5)

Tappa 17: Passo del Tonale (km 60.2)

Tappa 18: Passo Pordoi (km 26.0)

Tappa 19: Sella Chianzutan (km 104.7)

Tappa 20: Monte Grappa (km 122.7)