A van Emden l'ultima crono, ottimo tempo per Manuel Quinziato

Tra i corridori partiti per primi, cercano sicuramente un successo prestigioso van Emden e Vasil Kiryienka. L'olandese della Lotto Nl Jumbo chiude i 29,3 km da Monza a Milano con il tempo di 33''08'', male invece il bielorusso della Sky che fa peggio di 31'', dimostrando di non avere una grandissima gamba a fine Giro (come tanti altri). Tra van Emden e Kiryienka, anche Manuel Quinziato, campione italiano a cronometro, al suo ultimo Giro d'Italia in carriera. Niente da fare invece per Luis León Sánchez che giunge al traguardo con 1'49'' di ritardo su van Emden.

L'ordine d'arrivo

1. Jos VAN EMDEN (TLJ) 33'09''; 2. Tom DUMOULIN (SUN) +15''; 3. Manuel QUINZIATO (BMC) +27''; 4. Vasil KIRYIENKA (SKY) +31''; 5. Joey ROSSKOPF (BMC) +35''

La classifica generale

1. Tom DUMOULIN (SUN) 90h34'54''; 2. Nairo QUINTANA (MOV) +31''; 3. Vincenzo NIBALI (TBM) +40''; 4. Thibaut PINOT (FDJ) +1'17''; 5. Ilnur ZAKARIN (KAT) +1'56''; 6. Domenico POZZOVIVO (ALM) +3'11''