Positivi alle controanalisi: la Bardiani licenzia Pirazzi e Ruffoni

"In relazione alla comunicazione ufficiale dell’UCI che conferma la positività delle controanalisi a cui sono stati sottoposti i campioni B di Stefano Pirazzi e Nicola Ruffoni, la Bardiani-CSF comunica di aver immediatamente avviato l’iter per il licenziamento di entrambi gli atleti, come previsto dal regolamento sanitario del team, parte integrante del contratto siglato da tutti i corridori in organico".

E' quanto si legge in una nota del team Bardiani-CSF. La Bardiani-CSF "si riserva altresì la facoltà di avviare azioni legali nei confronti di Pirazzi e Ruffoni al fine di tutelare la propria immagine di squadra e quella dei propri sponsor".