Pöstlberger, questo sconosciuto baciato in rosa dal Giro di Sardegna

OLBIA - La macchina si muove. Da Alghero a Olbia, è lo spettacolo del Centenario ed è una lunga vigilia scandita sulla Torre del Sulis fino alla prima maglia rosa del Giro d'Italia: si chiama Lukas Pöstlberger, ha 25 anni ed è nato a Vöcklabruck, Alta Austria. Parla tedesco ma non è Greipel, corre per la Bora-Hansgrohe ma non è Sagan. Forse non l'avete mai sentito nominare ma da oggi saprete del suo sorriso che, in sala stampa con la maglia rosa, sembra quello del primo bacio o di un trenta (e lode) all'università.

Lui che invece senza bici avrebbe fatto il carpentiere e ha segato in due la prima volata del Giro d'Italia: davanti c'è Lukas a braccia alzate sul traguardo di Olbia, dietro tutti gli infelici velocisti, Ewan e Greipel, Modolo e Nizzolo. Sbuca dal nulla questo Pöstlberger ed è già magia: la maglia rosa trasforma il vento furioso che spira su Trieste in un soffio caldo dal mare di Sardegna.

La prima volta del Giro è sempre intensa, radiosa, bellissima. Alghero è una città elegante e profumata che si decora con garbo e riempie l'aria di luce fertile. La notte è gialla e sparge gli odori della capunara, dell'aragosta alla catalana, della murena fritta e della razza in agliata: pregi del mare indorati di Terre Bianche e Vermentino di Gallura.

Si compie la vigilia della grande partenza, si presentano le squadre del Centenario: Scarponi è nella mente di tutti. Amava il mare e la vita. Sorrideva sempre e faceva ridere i giornalisti: non li ha sentiti piangere. C'è un aquila che volteggia fra i gabbiani di Alghero e poi plana sul traguardo di Olbia che è il primo porto del Giro d'Italia.

Olbia è un ordine d'arrivo, abbiamo una classifica e delle maglie: Rosa, Bianca e Ciclamino a Pöstlberger, Azzurra a Cesare Benedetti che completa il bottino della Bora-Hansgrohe. Dal molo di Olbia, la seconda tappa bacia l'incantevole scenario della primavera nuorese, l'entroterra dei nuraghi, la provincia dell'Ogliastra. Non prima del traguardo di Tortolì e di una tappa dura in battente saliscendi, si tornerà a strapiombo sul mare di Arbatax. Quant'è bello il Giro d'Italia. Com'è rosa la Sardegna.