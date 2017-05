Quintana è già padrone del Giro! Il colombiano vince sul Blockhaus, Nibali perde un minuto

Il duello tanto atteso tra Nibali e Quintana è arrivato, e il primo round - sul Blockhaus - lo stravince il colombiano sotto tutti i punti di vista. Testa, gambe, squadra: il corridore della Movistar fa già la differenza ora che il Giro 100 è appena iniziato, facendo la selezione già ai piedi della salita con l'andatura incredibile del suo team: bravi Sutherland, Bennati e Rojas a chiudere sulla fuga, poi Izagirre ai piedi della montagna e infine Anacona e Amador che fanno il lavoro sporco andando a demolire uomo dopo uomo il gruppo (ex) maglia rosa. Tutti sconfitti, nessuno escluso, anche e soprattutto Vincenzo Nibali che a livello di squadra contava solo di Pellizotti in salita, e a livello di testa voleva sempre rispondere a Quintana, pagando però dazio con una mini crisi ai -5 dal traguardo. Intendiamoci, il Giro non è ancora finito ma le prime risposte danno Quintana come super favorito, senza dubbio alcuno. Discorso diverso il fatto che Quintana proseguirà questo Giro con la maglia rosa in spalla, dopo il giorno di riposo ci sarà infatti la cronometro di Montefalco che inevitabilmente favorirà Dumoulin (possibile maglia rosa martedì sera) e Pinot. Tra i migliori ci sono anche Pozzovivo e Formolo (nuova maglia bianca) mentre saltano Adam Yates (che paga 4'39''), Mikel Landa (arrivato con 26'56'' di ritardo) e Geraint Thomas (giunto a 5'08''). Il trio paga la clamorosa caduta ai -15,5 dal traguardo, andando a sbattere contro una moto della stradale 'parcheggiata' a bordo strada. Yates e Landa escono di classifica, gran peccato per Thomas che aveva dimostrato di avere una gran gamba e che soprattutto a cronometro poteva dire la sua in questo Giro d'Italia. Piove sul bagnato poi in casa Sky, c'è anche il ritiro di Diego Rosa.

12 in fuga ma la Movistar riprende tutti prima della salita

Prima ora di corsa molto veloce, si superano i 49 km/h orari con tutte le squadre 'minori' che vogliono andare in fuga. Sono 12 gli uomini che riescono ad uscire con successo dal gruppo, tra cui Marcato e Modolo dell'UAE Emirates, Busato della Wilier Triestina e Montaguti dell'Ag2r. Tra quelli che vogliono vincere la tappa ci sono anche Rolland della Cannondale, oltre a Luis León Sánchez che ci riprova dopo il 3° posto di Peschici. La Movistar di Quintana, però, non lascia troppo spazio ad imprese da lontano e ai -21,9 dal traguardo ricompatta il gruppo grazie al lavoro di Bennati e Rojas.

Landa, Thomas e Yates per terra

All'inizio della salita l'impensabile: una moto della stradale ferma a bordo stradale scatena una mega caduta. Il primo ad andare a sbattere è stato Kelderman (che poi si ritira) e poi con effetto domino tutti gli altri, a farne le spese maggiormente sono Adam Yates dell'Orica, e la coppia della Sky Landa-Thomas. Landa riesce a ripartire subito, scortato da Henao, mentre Thomas sembra sofferente alla spalla per terra. È solo un'illusione perché Landa farà fatica ad andare sul traguardo, mentre Thomas è quello che 'limita' meglio i danni andando del suo passo, grazie all'aiuto di Rosa, Henao e Deignan.

Video - Contatto tra il gruppo e una moto della polizia: cadono Geraint Thomas e Mikel Landa

Quintana è il padrone del Giro d'Italia: Dumoulin e Pinot limitano i danni, Nibali no

Ai piedi della salita è impressionante il ritmo della Movistar con Quintana che può controllare la situazione con Anacona e Amador al suo fianco, mentre in appoggio di Vincenzo Nibali resta soltanto Franco Pellizotti (che sul Blockhaus vinse nel 2009). Tra i big, il primo a perdere contatto è proprio la maglia rosa Bob Jungels che lascia il gruppo ai -9, poco dopo seguito da Tejay van Garderen altro grande sconfitto di giornata. Ai -6,7 comincia invece lo show di Quintana, seguito solo da Pinot e Nibali. Mollema, Pozzovivo e Dumoulin vanno su del loro passo, mentre ammainano bandiera bianca anche Kruijswijk, Zakarin e Formolo. In totale sono tre le accelerazioni di Quintana, ma la risposta di Pinot e Nibali sembra convincente.

Quintana Nibali Pinot - Giro d'Italia 2017 stage 9 - Getty Images pub in UKxUSAxIRLxITAxESPGetty Images

Ai -4,7 km lo scatto decisivo, però, del colombiano che riesce finalmente a fare la differenza. Nibali a quel punto va in crisi, venendo staccato da Pinot, e superato anche dal duo olandese Dumoulin-Mollema. Alla fine Quintana riuscirà a vincere sul Blockhaus prendendosi anche preziosissimi secondi di abbuono, Pinot e Dumoulin limitano invece i danni giungendo a 24'', poi Mollema a 41''. Nibali paga dazio e giunge al traguardo con un minuto di ritardo, seguito poco dopo da Domenico Pozzovivo che trova la top 6 della generale. Con più di 2 minuti di distanza invece Formolo che guadagna però la maglia a bianca a spese di Jungels e Yates, a 5 minuti invece Geraint Thomas che comunque è l'eroe di giornata a causa della sfortunatissima caduta che lo manda fuori classifica.

Video - Nairo Quintana trionfa al Blockhaus! Tappa e maglia al colombiano; Nibali perde un minuto

L'ordine d'arrivo

1. Nairo QUINTANA (MOV) 3h44'51''; 2. Thibaut PINOT (FDJ) +24''; 3. Tom DUMOULIN (SUN) +24''; 4. Bauke MOLLEMA (TFS) +41''; 5. Vincenzo NIBALI (TBM) +1'00''; 6. Domenico POZZOVIVO (ALM) +1'18''; 10. Davide FORMOLO (CDT) +2'36''

La classifica generale

1. Nairo QUINTANA (MOV) 42h06'09''; 2. Thibaut PINOT (FDJ) +28''; 3. Tom DUMOULIN (SUN) +30''; 4. Bauke MOLLEMA (TFS) +51''; 5. Vincenzo NIBALI (TBM) +1'10''; 6. Domenico POZZOVIVO (ALM) +1'28''; 8. Davide FORMOLO (CDT) +2'45''