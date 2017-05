Rosa Greipel, azzurro Teklehaimanot: così lontani così vicini sull'antico traguardo del Giro

TORTOLÌ (NUORO) - La seconda tappa del Centenario spira dal molo di Olbia verso i nuraghi e le tombe dei giganti, custodi di un tempo senza memoria. É la terra aspra della Sardegna pastorale che incontra questa nuova modernità cromatica: telai in carbonio che traversano ponti di sassi, resistenze aerodinamiche che carezzano le case cantoniere.

Supramonte e l'Ogliastra si nascondono all'ombra del Gennargentu: qui dove mucche e maiali vivono allo stato brado e una piccola ferrovia (ci passa il treno a vapore di Niala) sembra l'unica traccia umana di un magnifico promontorio. Qui dove le forti cortecce di olivastri millenari ti riempiono gli occhi a bordo strada, la Corsa Rosa resiste alle folate di vento sporco, grigio come il granito, bianco come il calcare.

SardegnaGetty Images

Chissà se André Greipel, vinta la tappa, rifatto il pronostico, preso la maglia rosa, festeggerà la volata di Tortolì fra dolci mirabili e vini avvolgenti. Lui che vinte 7 tappe al Giro d'Italia, 11 al Tour de France e 4 alla Vuelta è il campione del ciclismo scientifico, muscoli volitivi e smorfie rabbiose. Nato a Rostock come Ullrich, forte sì, veloce anche oltre, ma così poco passionale da non escludere, in conferenza con la maglia rosa, di lasciare il Giro (come un anno fa a Bibione) per il Tour che a luglio partirà da Düsseldorf.

Chissà se Daniel Teklehaimanot avrà visto le “pulci di neve”, i ciottoli bianchi che brillano nelle cale, dalle falesie a picco sul mare. Lui che in fuga per la Sardegna da due giorni e domani avrà il numero rosso e la maglia azzurra. Che ha già vestito le maglie a pois del Tour e al Delfinato, che ieri ci è voluto un placcagglio per mandarlo sul palco: dopo altri duecentomila metri controvento, ha perso la bussola e s'è fatto una risata, ha mollato la bici a un vigile stupito ed è andato a prendersi baci e applausi.

Teklehaimanot è il diamante grezzo di una nuova frontiera del ciclismo, del ciclismo africano il miglior esponente. Dal Tour du Rwanda alla Tropicale Amissa Bongo, corsa a tappe sulle strade del Gabon, Daniel (eritreo) è cresciuto nella MTN-Qhubeka che ha vinto la Milano-Sanremo con Gerald Ciolek e oggi, come Dimension Data, semina successi nei grandi giri fra Cummings e Cavendish al Tour e Omar Fraile miglior scalatore dell'ultima Vuelta.

Professione fuggitivo, Teklehaimanot è la massima espressione di un modello integrativo, perfetta sintesi del ciclismo multietnico nel giorno del freddo Greipel al comando del Giro. Non bastassero certe idiosincrasie, metteteli su questa terra che ribolle bellezza e si conserva uguale dall'origine del mondo.