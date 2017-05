Sull'Etna l'impresa è di Polanc, Jungels in rosa. Nibali ci prova, ma guadagna solo Zakarin

Ci si attendeva il primo scossone alla classifica generale, e non c'è stato. Certo è cambiato il leader, con la maglia rosa a Bob Jungels (dopo i 3 giorni in rosa dello scorso anno da Sestola a Bibione), ma tra i big non c'è stata grande battaglia. Da una parte la voglia di non scoprirsi troppo, dall'altra la paura che il vento laterale potesse fare ancora danni come a Cagliari. Fuori causa Dennis, risponde bene invece van Garderen, ancora in corsa anche Kruijswijk e Zakarin nonostante una caduta. Qualche problema invece per Landa che fora, ma riesce a rientrare in gruppo nonostante lo sforzo fisico (con grande aiuto di Deignan mentre Thomas va dritto per la sua strada). Insomma, l'unico che ci ha provato veramente è stato Vincenzo Nibali: prima con il lavoro di squadra dei vari Boaro, Pellizotti e Siutsou, poi con l'accelerata ai -3 km dal traguardo. Un attacco mirato più a verificare la condizione degli avversari, con Quintana che manda Amador a fare il lavoro sporco di ricongiungimento. Per adesso si gioca ancora a carte coperte e bisognerà aspettare il Blockhaus per avere qualche certezza. L'unico a perdere terreno tra i big è invece Rui Costa, il capitano della UAE Team Emirates, che si stacca proprio nel finale perdendo 36'' rispetto agli altri capitani. Parlando della UAE, menzione speciale per Jan Polanc che vince la sua seconda tappa al Giro dopo l'acuto sull'Abetone nel 2015. Una fuga partita da lontano, da lontanissimo, con un'azione a quattro partita al km 2. Bravissimo il classe '92 che regala così il primo successo al team emiro ma soprattutto completa un'impresa d'altri tempi, riuscendo a battere da solo l'intero plotone.

Solita fuga, c'è Alafaci all'attacco

Dopo 2 km dall'inizio della corsa c'è subito la prima fuga di giornata con l'azione da lontano di Eugenio Alafaci (Trek), Brutt (Gazprom), van Rensburg (Dimension Data) e Polanc (UAE). Ci provano anche Villella (Cannondale) e Jauregui (Ag2r) qualche km più tardi, ma il duo viene subito ripreso dal gruppo maglia rosa, trainato dalla Quick Step di Gaviria e Jungels. I 4 fuggitivi accumulano un vantaggio massimo di circa 8 minuti e arrivano tranquilli al primo GPM di giornata, quello di Portella Femmina Morta (salita lunga 32,8 km). Un po' di bagarre per la volata con van Rensburg e Polanc a muso duro, mentre è costretto al ritiro Rohan Dennis dopo la caduta di domenica a Cagliari con il corridore australiano che è il primo ad abbandonare l'edizione 100 del Giro d'Italia.

Fernando Gaviria, con la maglia rosa en el Giro de ItaliaGetty Images

Dopo i due TV di giornata perdono contatto i vari velocisti nel gruppo maglia rosa (con Gaviria che invece guadagna qualche punto), mentre davanti restano all'attacco solo van Rensburg e Polanc dopo le difficoltà di Alafaci e Brutt che alzano bandiera bianca.

Video - Alta tensione al GPM: litigio tra van Rensburg e Polanc 00:35

Kruijswijk e Zakarin di nuovo per terra, Nibali ci prova e Polanc vince

Comincia la salita e finisce il lavoro di Fernando Gaviria che si stacca dal gruppo insieme agli altri velocisti. Problemi, invece, per Kruijswijk e Zakarin che collezionano una nuova caduta in questo avvio di Giro d'Italia. Solo Polanc prova davvero a vincere la tappa tra i fuggitivi, mentre tra i big il primo attacco è quello di Paolo Tiralongo anche se il corridore dell'Astana viene subito ripreso dal gruppo. Qualche difficoltà anche per Mikel Landa, per una foratura, ma il basco riesce comunque a rientrare grazie all'aiuto di Deignan. Cercano gloria Pierre Rolland e Igor Antón, mentre Nibali e Quintana mandano avanti Pellizotti e Anacona. In pratica non succede nulla fino a -3 dal traguardo con un'accelerazione dello stesso Nibali che viene marcato a uomo da Amador e poi da Zakarin, che sarà l'unico a guadagnare qualcosa rispetto a tutti i rivali. Impossibile riprendere però Polanc che vola in solitaria al traguardo dopo 179 km di fuga, vincendo così la sua seconda tappa in carriera al Giro (dopo quella dell'Abetone nel 2015).

di Luca STAMERRA (Twitter: @StamLuca)

Video - Jan Polanc esulta sul traguardo dell'Etna dopo 181 km di fuga! 01:07

L'ordine d'arrivo

1. Jan POLANC (UAD) 4h55'58''; 2. Ilnur ZAKARIN (KAT) +19''; 3. Geraint THOMAS (SKY) +29''; 4. Thibaut PINOT (FDJ) +29''; 5. Dario CATALDO (AST) +29''; 10. Vincenzo NIBALI (TBM) +29''

La classifica generale

1. Bob JUNGELS (QST) 19h41'56''; 2. Geraint THOMAS (SKY) +6''; 3. Adam YATES (ORS) +10''; 4. Vincenzo NIBALI (TBM) +10''; 5. Domenico POZZOVIVO (ALM) +10''; 6. Nairo QUINTANA (MOV) +10''