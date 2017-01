Svelate le 22 squadre protagoniste al Giro. Non ci sarà l’Androni, presenti Bardiani e Wilier

Sono state svelate ufficialmente le 22 squadre che prenderanno il via alla prossima edizione del Giro d’Italia, quella del Centenario. Oltre alle 18 compagini World Tour, che sono inserite di diritto in ogni grande giro, oggi è arrivata la conferma delle quattro Wild Card, scelte nel circuito Professional: saranno CCC Sprandi Polkowice, Bardiani CSF, Wilier Triestina e Gazprom-RusVelo. Tre su quattro dunque confermate dalla scorsa stagione, sorprende l’esclusione di due grandi realtà italiane come la Nippo Vini Fantini e l’Androni Giocattoli-Sidermec (già assente nel 2016).

Squadre World Tour (18):

AG2R LA MONDIALE (FRA)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BAHRAIN – MERIDA (BRN)

BMC RACING TEAM (USA)

BORA – HANSGROHE (GER)

CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (USA)

FDJ (FRA)

LOTTO SOUDAL (BEL)

MOVISTAR TEAM (SPA)

ORICA – SCOTT (AUS)

QUICK – STEP FLOORS (BEL)

TEAM DIMENSION DATA (RSA)

TEAM KATUSHA ALPECIN (SVI)

TEAM LOTTO NL – JUMBO (NED)

TEAM SKY (GBR)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE ABU DHABI (UAE)

Wild Card (4):

BARDIANI CSF (ITA)

CCC SPRANDI POLKOWICE (POL)

GAZPROM – RUSVELO (RUS)

WILIER TRIESTINA (ITA)

