Tappa a Fraile: Nibali scuote il gruppo, ma Dumoulin e Quintana rispondono presente

Colpo doppio per Omar Fraile che riesce a vincere una prestigiosa tappa al Giro d'Italia, ma soprattutto riesce a raggiungere Polanc in testa alla classifica scalatori (la maglia azzurra è il suo obiettivo). Il basco è uno dei primi a partire in fuga sulla Consuma, piazza un'azione importante al Passo della Calla con Landa, ma paga dazio venendo ripreso ai -37. Landa finisce le energie ma il corridore della Dimension Data si riprende in prossimità del Fumaiolo, e va a vincere allo sprint battendo un campione del Mondo come Rui Costa. Niente da fare per gli italiani, ancora una volta, con Visconti che si piazza 5° mentre Cataldo e Petilli agiscono da stopper per i loro capitani (rispettivamente Kangert e Rui Costa). Ci manca tantissimo una vittoria e dopo 11 tappe ancora nessun italiano è riuscito ad alzare le braccia al cielo, record negativo in un Giro d'Italia: il tutto reso ancor più negativo dalle esclusioni di Matteo Pelucchi, fuori tempo massimo alla crono di Montefalco, e Giacomo Nizzolo, non partito quest'oggi, che potevano essere performanti in volata. Capitolo classifica generale: paga dazio Geraint Thomas dopo la grande crono di ieri, affondati Kruijswijk e van Garderen che dimostrano di essere venuti a questo Giro senza una grande condizione alle spalle. Nibali invece prova a stuzzicare Dumoulin e Quintana, fa lo stesso Pinot, ma per ora i corridori di Sunweb e Movistar non battono ciglio. L'olandese, nonostante le difficoltà di inizio tappa dove si era ritrovato da solo, fa vedere di avere una buona gamba, il colombiano fa invece corsa a sé mischiando le carte, mandando Amador in fuga (che avrebbe potuto anche prendere la maglia rosa). Non tantissimi i cambiamenti in classifica con Amador e Kangert che recuperano terreno grazie alla fuga, Pozzovivo scivola al 9° posto mentre nella top 15 abbiamo anche Dario Cataldo (11°) e Davide Formolo (13°).

La Sky manda tutti sui rulli: Landa per la tappa, occhio ad Amador per la rosa

Niente pause al Giro d'Italia. Dopo la crono di ieri, molti sono i corridori che vogliono provare a riscattarsi, a partire dal Team Sky che manda tutti sui rulli prima della partenza da Ponte a Ema. L'attacco di Mikel Landa (30'38'' il suo ritardo sulla maglia rosa Dumoulin) pare scontato, ma il primo ha scattare è Zhupa della Wilier Triestina che cerca di sfuggire dal gruppo già al km 0. Dopo qualche km si forma un drappello di 26 corridori, tra cui Visconti (Bahrain Merida), Villella (Cannondale), Cataldo (Astana) e Montaguti (Ag2r). C'è Landa, accompagnato dal suo compagno di squadra Deignan, ma c'è anche Amador della Movistar (con due compagni) a tentare la fuga con la chiara ambizione di prendersi la maglia rosa. I ritmi sono altissimi sulla prima salita della Consuma, Dumoulin si ritrova praticamente con soli due compagni di squadra al fianco (Geschke e Preidler, mentre ten Dam è in fuga), mentre dietro si forma già il gruppetto dei velocisti che perde subito le ruote dei migliori. Col passare dei minuti, la situazione si stabilizza con Dumoulin che riesce a recuperare qualche uomo e può così controllare l'azione degli uomini di testa e soprattutto l'andatura di Amador. Sul Passo della Calla (secondo GPM di giornata), ecco l'azione di Landa e Fraile che riescono a staccare tutti i compagni di fuga, con la speranza di arrivare soli al traguardo.

Fraile ha ancora energie: battuti Rui Costa e Rolland, ancora piazzato Visconti

Il duo di testa accumula un vantaggio massimo di 2'30'' sugli ex compagni di fuga, ma José Herrada e José Joaquín Rojas sono bravi a ridurre lo scarto km dopo km, andando a riprendere Landa e Fraile ai -37 dal traguardo. All'inizio del Monte Fumaiolo anche il gruppo maglia rosa aumenta il ritmo, con gli uomini della FDJ di Pinot a fare l'andatura. Giornata no, invece, per Tejay van Garderen con il capitano della BMC che dimostra di non essere in condizione, staccandosi ai piedi dell'ultima salita. A pochi km dallo scollinamento sul Fumaiolo ecco che partono De Plus (Quick Step), Rolland (Cannondale) e Rui Costa (UAE), il francese sembra il più brillante ma dalle retrovie arriva un generosissimo Fraile che rimonta e va a prendersi i punti del GPM, andando così in testa alla classifica scalatori insieme a Polanc. Fraile e Rolland vengono ripresi prima da Rui Costa poi da Kangert, e sono proprio questi quattro a giocarsi la tappa: allo sprint parte Rui Costa (il favorito nella testa della corsa), ma Fraile è perfetto ed è proprio il basco a giungere per primo sul traguardo di Bagno di Romagna. Dalle retrovie arrivano anche i contrattaccanti, ma Visconti riesce solamente a piazzarsi tra i primi 5.

Nibali e Pinot ci provano, ma cambia poco in classifica

Nel gruppo maglia rosa c'è invece la scrematura di Pellizotti, compagno di squadra di Nibali, che con la sua azione riesce a fare fuori Kruijswijk e Geraint Thomas. Tra i migliori ci sono anche Pozzovivo e Formolo, ma il primo vero attacco è quello di Pinot che prende un certo margine per andare in solitaria nel tratto in discesa. Il corridore della FDJ non va tanto lontano, mentre Thomas e Kruijswijk continuano a perdere anche in discesa. Rientra Adam Yates, non parso brillantissimo, ma sul secondo tratto in discesa le cose si normalizzano anche perché Pozzovivo ritrova Montaguti, Dumoulin trova sulla sua strada ten Dam e non c'è più spazio per provare altre azioni. 1'37'' il ritardo dei migliori, mentre Kruijswijk e Thomas perdono 48'' dal gruppo maglia rosa, a 21'20'' invece van Garderen che paga un blackout clamoroso dopo la crono di ieri.

L'ordine d'arrivo

1. Omar FRAILE (DDD) 4h23'14''; 2. Alberto RUI COSTA (UAD) st; 3. Pierre ROLLAND (CDT) st; 4. Tanel KANGERT (AST) st; 5. Giovanni VISCONTI (TBM) st; 7. Dario CATALDO (AST) st; 8. Simone PETILLI (UAD) st

La classifica generale

1. Tom DUMOULIN (SUN) 47h22'07''; 2. Nairo QUINTANA (MOV) +2'23''; 3. Bauke MOLLEMA (TFS) +2'38''; 4. Thibaut PINOT (FDJ) +2'40''; 5. Vincenzo NIBALI (TBM) +2'47''; 9. Domenico POZZOVIVO (ALM) +4'05''