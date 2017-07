Vincenzo Nibali sfida Rohan Dennis e Rui Costa al Giro di Polonia

Sabato scatterà da Cracovia l’edizione numero 74 del Giro di Polonia, breve corsa a tappe che in questo periodo rappresenta un ottimo avvicinamento alla Vuelta a España, consentendo di trovare la condizione giusta in vista del terzo grande giro della stagione. Vediamo chi possono essere i grandi favoriti per la conquista del successo finale.

Vincenzo Nibali tornerà in gara dopo il campionato italiano, unica volta in cui ha attaccato numero sulla schiena dopo il Giro d’Italia chiuso al terzo posto. Il siciliano punta alla Vuelta per migliorare il risultato della corsa rosa e puntare al quinto grande giro vinto della carriera, il secondo in terra spagnola. Il percorso, forse, non è molto adatto a lui ma può essere un banco di prova importante per valutare la sua condizione e capire come lo ritroveremo al via della Vuelta in maglia Bahrain-Merida.

Gli altri due favoriti che citiamo sono degli autentici specialisti delle corse di una settimana. L’australiano Rohan Dennis (Bmc Racing Team) non potrà fare leva sulle tanto amate cronometro, specialità in cui ormai è tra i migliori interpreti al mondo ma può sfruttare un percorso che non presenta salite impossibili da superare per cercare di portare a casa un bel successo. Il portoghese Rui Costa (UAE Emirates) potrebbe invece trovare tappe perfette per le sue caratteristiche da corridore completo che può esprimersi al meglio su salite di media difficoltà. Non corre dal Giro di Svizzera, e anche lui ha come obiettivo la Vuelta, anche se a differenza di Nibali dovrebbe puntare principalmente sulle vittorie di tappa.

Numerosi, in ogni caso, gli uomini che possono inserirsi nella lotta per il successo.

