Giro di Svizzera: doppietta Bmc nel prologo, Dennis batte Kung

La Bmc spadroneggia nella prima giornata di gara del Giro di Svizzera 2017: Rohan Dennis, infatti, si è imposto nel prologo di Cham, 6 chilometri, precedendo il compagno di squadra Stefan Kung. L’australiano ha fermato il cronometro sul tempo di 6’24”, con una media superiore ai 56 chilometri orari. Dennis, già in passato protagonista in questo genere di prove, ha in parte riscattato un Giro d’Italia deludente in cui è stato presto costretto al ritiro. 8” di ritardo per il suo giovane compagno Kung, davanti al pubblico di casa, mentre Matthias Brandle (Trek-Segafredo) ha completato il podio in terza posizione. Michael Matthews ha chiuso in quarta posizione precedendo il compagno di squadra al Team Sunweb Tom Dumoulin, fresco vincitore del Giro d’Italia che ha pagato 9” a Dennis. Hanno completato la top 10, alle sue spalle, Castroviejo (Movistar), Boom (LottNL-Jumbo), Mullen (Cannondale-Drapac), Lammertink (LottoNL-Jumbo) e Elmiger (Bmc).