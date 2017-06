Warbasse vince in fuga, Damiano Caruso è il nuovo leader della corsa

Quarta tappa al Giro di Svizzera: si inizia a far sul serio con un duro arrivo in salita a Villars-sur-Ollon, 150 chilometri dopo la partenza di Berna. Ad aggiudicarsi il successo parziale è però uno dei fuggitivi: Lawrence Warbasse (Aqua Blue Sport) abile a conservare un discreto vantaggio guadagnato nelle prime fasi di gara e a conquistare la più importante vittoria della carriera. Cambia drasticamente la classifica generale: un eccellente Damiano Caruso chiude in seconda piazza e agguanta la maglia gialla di leader.

Come di consueto, fuga dopo circa una decina di chilometri dal via. Ci provano in quattro: Lars Boom (LottoNL – Jumbo), Nick Van der Lijke (Roompot – Oranje), Antoine Duchesne (Direct Energie) e Lawrence Warbasse (Aqua Blue Sport). Comune accordo per il quartetto che ha conservato sempre un margine importante sul gruppo maglia gialla (circa 5′) e si è sfaldato solo appena approcciata l’ascesa conclusiva, di circa 10 chilometri all’8%. Sulle dure rampe finali si è subito staccato anche il leader della classifica generale Michael Matthews, che non è riuscito a tenere le code del gruppo principale. Fortissima andatura per FDJ e BMC che hanno guadagnato secondi su secondi sulla vetta della corsa, dov’è rimasto in solitaria Warbasse.

Scatti e controscatti tra i big che puntano al successo finale: a muoversi sia Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) che Domenico Pozzovivo (AG2R). Davvero in pochi hanno resistito a questa fortissima andatura. L’attacco più concreto è stato quello di Mathias Frank (AG2R) che si è portato a 50” dalla vetta, ma è stato raggiunto dai rivali proprio a 400 metri dall’arrivo. Mentre Warbasse è andato a trionfare alla grande, alle sue spalle una lunghissima volata ha visto Damiano Caruso precedere Simon Spilak. Molto bene anche Pozzovivo, molto vicino in chiave classifica generale.