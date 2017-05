Giro, Ewan: "Non sono mai stato bene come ora"

Alberobello (Bari), 12 mag. (LaPresse) - "È fantastico riuscire a vincere una tappa dopo le delusioni delle prime frazioni. Non sono mai stato bene come ora". Caleb Ewans esprime tutta la sua soddisfazione per la vittoria nella settima tappa del Giro d'Italia, la Castrovillari-Alberobello. L'australiano della Orica ha raccontato la volata decisiva: "È stato un finale incredibile, eravamo un po' troppo indietro ai meno tre km, ma siamo restati uniti e non ci siamo fatti prendere dal panico". "I miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro perfetto", ha aggiunto.