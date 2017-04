"Grazie a tutti" Il dolore di Anna per la morte di Michele Scarponi. Un amore nato in bicicletta

Anna Tommasi e Michele Scarponi erano sposati da più 10 anni. La passionaccia per la bici li aveva fatti incontrare: già perché anche la moglie di Michele era stata una ciclista in gioventù. I due si erano conosciuti proprio a margine delle gare: Scarponi era già un talentuoso corridore che sognava una carriera da professionista mentre Anna correva per la Site di Tezze di Piave (una frazione del comune di Vazzola, in provincia di Treviso). Michele Scarponi gareggiava assieme al fratello della ragazza Federico Tommasi e proprio questa coincidenza aveva fatto accendere il feeling fra Michele ed Anna, che dopo essersi laureata in Chimica Farmaceutica all’Università di Padova aveva scelto di lasciare Conegliano e trasferirsi a Filottriano per costruire una famiglia insieme all'uomo della sua vita. Le nozze nel 2006 e sei anni dopo la nascita dei piccoli gemelli Tommaso e Giacomo, che solo 24 ore fa si godevano le coccole e i regali del padre e da oggi dovranno crescere senza il loro eroe.

"Grazie a tutti"

La compagna di Scarponi ha voluto ringraziare tutti per il sostegno con un post sul proprio account Instagram. Nella foto pubblicata oltre al messaggio ‘Grazie a tutti’ si vede il ciclista dell’Astana a testa bassa sui rulli davanti al pullman della sua squadra sotto l’occhio vigile dei due gemelli. Un quadretto familiare splendido che un destino infame ha squarciato con una tragedia a cui non si trova risposta…

Video - Sorridente e vincente, vogliamo ricordarti così. Ciao Michele... 01:00

I funerali al palazzetto dello sport di Filottrano

Per espresso desiderio della famiglia e in previsione del gran numero di persone atteso al funerale, il rito sarà celebrato nel Palazzetto dello sport del paese in provincia di Ancona di cui era originario il campione dell'Astana.