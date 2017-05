Il Giro d'Italia 2017 su Eurosport ed Eurosport Player

Manca poco al centenario del Giro d’Italia, il grande evento in rosa che partirà il 5 maggio da Alghero e dopo 3.615 chilometri, arriverà in piazza del Duomo a Milano. Tanti gli azzurri al via pronti ad onorare la Rosa, chi con speranze di tappa, chi di classifica finale ma di certo con l’ambizione di dare spettacolo sulle strade italiane.

Sei volate, otto tappe con scalata di media difficoltà, cinque tappe di montagna e due crono. Questo sarà il Giro 100.

Le Tappe del Centenario del Giro d’Italia: dal 5 al 28 maggio

Tappa 1: Alghero-Olbia, 203 km (5 maggio)

Tappa 2: Olbia-Tortolì, 208 km (6 maggio)

Tappa 3: Tortolì-Cagliari, 148 km (7 maggio)

Tappa 4: Cefalù-Etna, 180 km (9 maggio)

Tappa 5: Pedara-Messina, 157 km (10 maggio)

Tappa 6: Reggio Calabria-Terme Luigiane, 207 km (11 maggio)

Tappa 7: Castrovillari-Alberobello, 220 km (12 maggio)

Tappa 8: Molfetta-Peschici, 189 km (13 maggio)

Tappa 9: Montenero di Bisaccia-Blockaus, 139 km (14 maggio)

Tappa 10: Foligno-Montefalco, crono 39 km (15 maggio)

Tappa 11: Firenze-Bagno di Romagna, 161 km (17 maggio)

Tappa 12: Forlì-Reggio Emilia, 237 km (18 maggio)

Tappa 13: Reggio Emilia-Tortona, 162 km (19 maggio)

Tappa 14: Castellania-Oropa, 131 km (20 maggio)

Tappa 15: Valdengo-Bergamo, 199 km (21 maggio)

Tappa 16: Rovetta-Bormio, 227 km (Stelvio Cima Coppi) (23 maggio)

Tappa 17: Tirano-Canazei, 219 km (24 maggio)

Tappa 18: Moena-Ortisei/St. Urlich, 137 km (25 maggio)

Tappa 19: San Candido/ Innichen-Piancavallo, 191 km (26 maggio)

Tappa 20: Pordenone-Asiago, 190 km (27 maggio)

Tappa 21: Monza-Milano, crono 28 km (28 maggio)