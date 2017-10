Nibali: “Sto bene, posso vincere il Giro di Lombardia; nel 2018 punto a due Giri e alla Liegi"

Vincenzo Nibali è in grandissima forma fisica e domani parte come il favorito d’obbligo del Giro di Lombardia, Classica Monumento che chiude la stagione del ciclismo. Lo Squalo ha rilasciato un’intervista a Libero.

" Sto bene e mi avvicino al Lombardia con fiducia. Arrivo da risultati ottimi ottenuti contro avversari di livello, alcuni dei quali ritroverò domani. Se sono il favorito? Sì e no: forse è meglio dire che mi sento di più tra quelli che possono vincere "

Anche mentalmente ci arriva prontissimo: “La corsa di domani era nei piani fin dall’inizio e quindi la mia preparazione è stata pensata per essere al meglio nel finale di stagione. Sono tranquillo, come per ogni altra gara“.

Il percorso è gradito a Nibali: “Sono salite che faccio spesso quando mi alleno partendo dalla mia casa di Lugano. Preferisco l’arrivo a Como rispetto a quello di Bergamo: le ultime due salite, Civiglio e San Fermo, possono fare veramente selezione più di quella che porta a Bergamo Alta“.

L’analisi degli avversari: “Ho visto bene Pinot, Aru e Uran, che ieri ha vinto la Milano-Torino davanti a Yates e proprio a Fabio. Ma non bisogna sottovalutare Dumoulin, Roche o Luis Leon Sanchez, che domenica scorsa ha portata a casa il Gp Beghelli con un grande attacco“.

Sono chiari anche gli obiettivi del 2018: “Direi un paio di Grandi Giri e le classiche delle Ardenne, con al primo posto la Liegi“. La valutazione del 2017 invece: “Una sufficienza piena, forse qualcosa di più“.