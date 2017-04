Settemila persone per i funerali di Scarponi: a salutarlo tanti compagni e amici

La cerimonia per l'ultimo saluto a Michele Scarponi è cominciata. Settemila persone si sono riunite a Filottrano per piangere e ricordare il corridore marchigiano tragicamente scomparso sabato mattina, travolto da un furgone mentre si stava allenando sulle strade del suo paese. Presenti, tra gli altri, tanti corridori, amici e compagni di una carriera intera, da Vincenzo Nibali, a Fabio Aru a Peter Sagan.

Gibo Simoni: "Non aveva rivali, solo amici"

Il primo a parlare è stato Gilberto Simoni, suo compagno di squadra alla Lampre. "Credo che non avesse rivali in corsa, ma solo amici. Era sempre allegro, con il bel tempo o il brutto tempo, con la corsa dura, la corsa vinta o la corsa persa. Era un ragazzo d'oro e un grande amico". Simoni era compagno di squadra di Scarponi nell'anno del suo successo alla Tirreno-Adriatico del 2009. "Posso dire di aver vinto con lui, l'ho sentita mia - ha raccontato - Ho lavorato per lui ma posso dire di averlo fatto con grande orgoglio. Per me è il ricordo più bello".

Moreno Argentin: "Era un corridore che volevi avere in squadra"

"Il primo impatto è stato molto bello, di una persona molto allegra e trasparente, di uno di quei compagni che vorresti avere in squadra. Oggi mi sembrava giusto essere qui per portare il saluto, l'ultimo pensiero va a quello che lascia qui, la famiglia e i due bambini".

Davide Cassani: "Ti porto la maglia azzurra, ai Mondiali sarai con noi"

Dopo le esequie e prima del trasferimento della salma al cimitero, prende la parola anche il ct della Nazionale Davide Cassani, che a braccio tiene un lungo e toccante discorso, di cui vi proponiamo un'ampia sintesi.

" Ciao capitano, siamo in uno stadio che è diventata grande chiesa, era l’unico posto in cui ci stavamo tutti quanti, sembra quasi piccolo. Ieri sono venuto a trovarti e ho visto la maglia di campione italiano del 1997. Grazie a quel campionato italiano. Quando sei diventato professionista hai vinto una corsa e poi ti sei messo a disposizione di Cipollini, eppure eri in grado di vincere. Hai vinto tante belle corse. Ricordo nel 2011 la tua caduta alla Milano-Sanremo, con una rimonta incredibile sei arrivato sesto. Hai vinto un Giro, anche se non lo sentivi tuo perché il premio non te l’avevano dato subito. Però la maglia rosa te l’hanno data e l’anno dopo l’hai indossata. Sei sempre stato un capitano dentro e con Nibali hai avuto tante sfide, eravate così rivali che sei diventato il suo gregario, ruolo che la gente non sa quanto sia difficile. La cosa incredibile però è che sei morto da capitano come lo sei sempre stato. Quando Nibali ha vinto il Giro c’era la tua firma, l’hai aspettato dopo essere transitato primo sul colle dell’Agnello e Valverde non ha vinto per colpa tua. Valverde l’altro giorno ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi e appena ha vinto ha pensato a te e ha pianto perché gli mancavi e manchi a tutti quanti. Oggi qui c’è anche Peter Sagan, che è campione del mondo, ed è qui non come campione del mondo, ma perché è tuo amico e piange come tutti. Io non ti ho mai dato la maglia azzurra, te l’avevano data Ballerini e Bettini, ma ne avevamo parlato e ti ho tenuto in considerazione, ti avevo chiesto di dirmi quando ti sentivi pronto, ma ultimamente non lo eri e non ti sentivi in grado di dare una mano alla squadra. Venerdì ci siamo parlati e mi hai chiesto Cassa, per quanti anni devo correre ancora? e io ti ho risposto L’anno prossimo ai Mondiali di innsbruck ho bisogno di uno come te, tu hai riso ed era un sì. Io ti saluto a nome del gruppo, abbiamo perso il miglior uomo della nostra famiglia: tu avevi sempre il sorriso e riuscivi sempre a sdrammatizzare. Sei e resterai sempre il nostro capitano. E io ti porto la maglia azzurra, che non è un regalo, ma un riconoscimento per tutto quello che hai fatto. Tu ai Mondiali sarai uno dei nostri. Ieri mi ha chiamato Eddy Merckx per fare le condoglianze a noi e alla tua famiglia: tu non hai vinto quanto lui, ma per come lavoravi e per la tua serietà sei stato esattamente come lui. "