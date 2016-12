La TJ Sport Lampre ottiene la licenza World Tour come UAE Abu Dhabi

Arriva la tanto attesa licenza UCI World Tour per la squadra diretta da Giuseppe Saronni. Tuttavia, regna ancora l’incertezza circa alcuni dettagli: il team, negli ultimi mesi denominato TJ Sport Lampre (per via dell’investimento del colosso cinese TJ Sport) risulta aver ricevuto la licenza biennale sotto il nome di UAE Abu Dhabi, affiliata agli Emirati Arabi Uniti.

Annunciamo con entusiasmo la registrazione del team UAE Abu Dhabi, prima squadra ciclistica World Tour del Paese – le prime parole del nuovo presidente della formazione Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri. Questa compagine rappresenta una pietra miliare del percorso di Abu Dhabi verso il ruolo di fulcro dello sport di livello mondiale e continuerà a galvanizzare, elevare e promuovere il ciclismo negli UAE. Siamo orgogliosi di iniziare un rapporto a lungo termine con una delle squadre con la più lunga tradizione e di maggior successo. Ringrazio Mauro Gianetti, questo progetto non sarebbe stato possibile senza la sua fidata consulenza e il suo supporto“.

Ricordiamo come nella rosa della nuova squadra di Saronni siano già presenti elementi di assoluto valore come gli italiani Diego Ulissi, Sacha Modolo e i giovani Simone Consonni, Filippo Ganna, Edward Ravasi e Oliviero Troia, senza dimenticare corridori come il portoghese Alberto Rui Costa o il sudafricano Louis Meintjes.

Le 18 squadre World Tour 2017

AG2R LA MONDIALE (ALM – FRA)

ASTANA PRO TEAM (AST – KAZ)

BMC RACING TEAM (BMC – USA)

BORA – HANSGROHE (BOH – GER)

CANNONDALE DRAPAC PRO CYCLING TEAM (CDT – USA)

TEAM DIMENSION DATA (DDD – RSA)

QUICK – STEP FLOORS (QST – BEL)

FDJ (FDJ – FRA)

LOTTO SOUDAL (LTS – BEL)

MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)

ORICA – BIKEEXCHANGE (OBE – AUS)

BAHRAIN-MERIDA (TBM – BRN)

TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT – SUI)

TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ – NED)

TEAM SKY (SKY – GBR)

TEAM SUNWEB (SUN – GER)

TREK SEGAFREDO (TFS – USA)

UAE ABU DHABI (UAD – UAE)

giuseppe.bernardi@oasport.it