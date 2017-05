Lutto nei dilettanti: muoiono Linas Rumsas e Raul Seibeb

Un periodo nero per il mondo del ciclismo, funestato da una serie di lutti. L’ultimo è avvenuto stamane in provincia di Lucca, quando il 21enne lituano Linas Rumsas è stato trovato morto nella sua casa. Il ragazzo era campione nazionale Under 23 e militava nella squadra toscana della Altopack Eppela. Di recente era arrivato il terzo posto a Poggio alla Cavalla e il quinto al Giro delle Balze. Un lutto che ha sconvolto una famiglia legata da sempre al mondo del ciclismo, il padre Raimondas Rumsas è stato infatti un corridore professionista dal 1996 al 2004, vestendo le maglie di Fassa Bortolo, Lampre e Acqua e Sapone. L’altra tragedia si registra in Namibia dove il locale Raul Costa Seibeb, 25 anni e promettente corridore che ha partecipato anche al Tour de l’Avenir ed il Giro della Valle d’Aosta, si è spento in seguito ad un incidente in macchina.

alessandro.farina@oasport.it