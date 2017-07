Mamma di Claudia Cretti: "Sta meglio, si pensa a un risveglio settimana prossima"

" Stamattina ci sono state due situazioni importanti per me. La prima è ormai quotidiana. Il colloquio coi medici. Il dottor DeCillis, primario di Neurorianimazione, è stato il primo ad accoglierci giovedì notte, a prendersi cura non solo di Claudia, ma anche di noi, storditi, terrorizzati, appesi ad ogni parola, che lui ha dosato con una professionalità ma una dolcezza che ci ha tranquillizzato. Ma sui medici devo scrivere a parte. Perché ho troppe cose da dire. Stamattina dicevo, ci è stato comunicato chiaramente, con dettagli tecnici che non sto a dire, che Claudia sta meglio e che si pensa ad un risveglio settimana prossima. Qui mi scattano altre paure che mi tengo li, e comunque gioisco di poter parlare di risveglio. Poi c'è la mia Sofia. Io ero molto preoccupata. Amiamo i nostri figli con la stessa quantità d'amore. Ma li trattiamo e li proteggiamo in maniera diversa. Sofia è sempre stata la piccola di casa, quella malata, quella da proteggere. L'ho preparata, eravamo emozionate, mi ha detto" mamma piangerò " , ho detto " fa niente, ho pianto tanto anch',io". Poi siamo entrate ...e ha detto.... "Assomiglia all'ultimo dominatore dell'aria". "

Intanto la solidarietà viaggia su Facebook: l'hashtag #forzaclaudia è il simbolo dell'iniziativa della pagina Azione in Rosa a cui hanno partecipato di amiche, compagne di squadra e tifosi di Claudia Cretti per manifestare la propria vicinanza a lei e alla famiglia in un questo delicato momento.