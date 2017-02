Mi ricordo di Marco Pantani, il "pirata" del pedale 13 anni dopo

Mi ricordo di Marco e di un albergo, nudo e lasciato lì, era San Valentino, l’ultimo arrivo e l’hai tagliato tu. Questo mondo coxxxne piange il campione quando non serve più. Ci vorrebbe attenzione verso l’errore, oggi sarebbe qui. Se ci fosse più amore per il campione, oggi saresti qui”. Così cantava Antonello Venditti in “Tradimento e Perdono”, pezzo dedicato a Marco Pantani, alla sua tragica scomparsa nel 2004 a Rimini, in quel maledetto residence Le Rose.

13 anni sono passati e le ricostruzioni sono ancora oggi poco chiare. Di ciò però non si vuol parlare ma di quel che Marco ha regalato al ciclismo, gemme preziose, resistenti all’inevitabile susseguirsi dei mesi e degli anni. Vai al Giro e parli dell’attualità e la seconda e terza domanda verte sempre su di lui, quello scricciolo sul pedale che dal 1994, quando scattò in faccia a “Sua Maestà” Miguel Indurain nella “Merano-Aprica”, ha iniziato a scrivere la sua leggenda.

Pagine intrise di coraggio, forza e orgoglio perchè Pantani era questo, prendere o lasciare. Per lui la bicicletta era come una sorella e la salita l’inevitabile compagna di viaggio per dimostrare la propria grandezza. Alpi e Pirenei percorsi più velocemente degli altri con quel modo di pedalare così diverso e creativo. Un campione fuori dagli schemi come quando, sotto il diluvio del Col du Galibier nel 1998, a 50 km dal traguardo, fece il vuoto, strappando la Maglia Gialla al panzer teutonico Jan Ullrich e conquistando il simbolo del primato. L’arrivo ai Campi Elisi, la consacrazione e l’apice di una carriera. Un anno che portò al Pirata anche la corsa rosa con il duello da “Mezzogiorno di fuoco” sull’erta di Montecampione contro il russo Pavel Tonkov. Che confronto! Una lotta di nervi risoltasi sul finale, valsa un altro tassello del puzzle metafisico di quella stagione magica.

La folla era in festa, come non la si vedeva da anni, affascinata e conquistata dal “Camoscio romagnolo”, amatissimo in Francia per i suoi successi sull’Alpe D’Huez (due) con record di scalata, distanziando chi fino a quel momento sembrava imbattibile. Del resto, Marco era capace di questo ed altro. Viene in mente Courchevel nel 2000 quando Lance Armstrong, il sovrano, fu detronizzato dallo scatto perpetuo del corridore italiano. E’ quella l’ultima immagine del nostro eroe che si vuole ricordare perchè in essa c’è tutto quel che ha dato al suo sport: un artista del ciclismo, unico ed immortale.