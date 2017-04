Michele Scarponi è morto in un incidente stradale. Di Rocco: "Destino scritto male"

La conferma è arrivata all’Ansa da un Renato Di Rocco (presidente della Federazione Ciclismo Italiana, ndr) in lacrime: Michele Scarponi ha perso la vita in un incidente stradale sulle strade di case, a Filottrano, nelle Marche, in provincia di Ancona. Aveva 37 anni e stava attraversando un momento di forma smagliante, tanto che aveva trionfato appena cinque giorni fa nella prima tappa del Tour of Alps , a Hungerburg, in Austria. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dalla Gazzetta dello Sport, Scarponi stava percorrevando via dell'Industria quando a un incrocio è stato investito da un furgone, il cui conducente pare non abbia visto il ciclista dell'Astana, che purtroppo gli ha tagliato la strada. L'esatta dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire.

Il vincitore del Giro d'Italia del 2011, una volta terminato il Tour of Alps, era tornato a casa e rifinire al meglio la preparazione in vista del Giro del centenario: sarebbe stato il capitano dell'Astana dopo il forfait per infortunio di Fabio Aru. Professionista dal 2002, "L'Aquila di Filottrano" era molto amato dal gruppo e in questi anni si era distinto per le sue qualità umane oltre che ciclistiche: lascia la moglie e due figli gemelli. "Una tragedia troppo grande per essere scritta" scrive la sua squadra, l'Astana, su twitter.

A Sky Sport 24 Di Rocco è tornato sulle dinamiche dell’incidente prima di tratteggiare un ricordo di Michele Scarponi.

" L’impatto è stato molto forte, troppo, Michele è morto sul momento. Era un atleta forte, il destino è stato scritto male: da pochi giorni era stato nominato capitano della squadra per l’infortunio di Aru. Si tratta di un uomo che ha dedicato la sua vita al ciclismo, sempre con la massima correttezza. Aveva un forte attaccamento nei confronti del suo sport: era rientrato ieri sera da una corsa a tappe e stamattina alle 8 era già in bicicletta per allenarsi. Una cosa davvero assurda. Dalle ricostruzioni sembra che il furgone non abbia rispettato precedenza, ma ancora tutto resta da verificare. Proprio la settimana scorsa discutevamo con il ministro dello Sport Lotti del disegno di legge introdotto in Senato per rispettare un metro e mezzo di distanza quando si superano i ciclisti, le figure deboli della circolazione. La campagna di sensibilizzazione è molto più spinta nel nord Europa: li si può attraversare sulle righe bianche senza guardare a destra e sinistra: gli spazi sono sicuri e organizzati, la precedenza è assoluta. È questione di cultura. Eppure da noi il ciclismo è il secondo sport più popolare. "

" È una tragedia, gli atleti sono tutti figli della Federazione: Michele era sempre allegro e aveva questa capacità di sdrammatizzare. Queste doti lo rendevano particolare. Era amato e rispettato dal gruppo, ed erano cose che si era guadagnato sul campo. Aveva un’innata capacità di fare gruppo. Mi piace citare due episodi: nel Mondiale di Firenze aveva aiutato Vincenzo Nibali dimostrando grandi doti da gregario oltreché da campione, mentre nel 2009 il ct Ballarini lo volle nello stesso albergo del gruppo nonostante non fosse convocato, per quella capacità di motivare i compagni. Sono quegli atleti capaci di sacrificare la vita per i proprio capitani esultando poi alle loro vittorie come se avessero vinto loro. In questo senso il ciclismo è differente da tutte le altre discipline. "