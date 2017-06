Mikel Landa verso la Movistar, dopo due anni saluta il Team Sky

Dopo un Giro d’Italia 2017 da assoluto protagonista con una vittoria di tappa e la conquista della Maglia Azzurra, Mikel Landa potrebbe presto lasciare il Team Sky. L’iberico, infatti, dopo aver provato questa nuova avventura nella squadra britannica dopo aver trascorso la prima parte di carriera tra Euskaltel Euskadi e Astana, è pronto a firmare per la Movistar, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Già in passato le due parti erano state accostate ma adesso sembra tutto fatto per vedere l’iberico nella stessa squadra di Nairo Quintana e Alejandro Valverde: riuscirà almeno qui a trovare quella continuità ad alti livelli che gli è sempre mancata, assieme anche ad un po’ di fortuna?