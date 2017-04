Morte Scarponi, il Coni dispone 1' silenzio in tutte manifestazioni sportive

Roma, 22 apr. (LaPresse) - Un minuto di silenzio per ricordare Michele Scarponi, ciclista vincitore del Giro d'Italia 2011 morto questa mattina in un incidente stradale mentre si stava allenando sulle strade di casa. Il presidente del Coni Giovanni Malagò "partecipando al dolore della famiglia e di tutto il mondo del ciclismo - si legge in una nota del Coni - ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive, che si disputeranno in Italia da oggi e per tutto il fine settimana in ricordo del campione delle due ruote".