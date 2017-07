Nibali inizia l’operazione Vuelta: raduno in montagna

Vincenzo Nibali ha iniziato l’operazione Vuelta di Spagna. Lo Squalo, dopo il terzo posto al Giro d’Italia, si era concesso un meritato periodo di pausa e poi si era rivisto ai Campionati Italiani. Ora partono le due settimane in altura: al passo San Pellegrino, il siciliano si allenerà per l’ultima corsa a tappe della stagione.

Insieme al capitano della Bahrain Merida ci saranno anche Manuele Boaro e Franco Pellizzotti oltre ai giovani Domen Novak e Ivan Cortina.

E attenzione: come riporta Tuttosport, visti i tanti infortuni (Izaguirre, Navardauskas, Siutsou) alla Vuelta potrebbe correre anche il fratello di Nibali! Antonio, più giovane di 8 anni, sarebbe la giusta spalla morale per il Campione. A coordinare il tutto ci sarà Paolo Slongo che ha dichiarato al quotidiano piemontese: “In questi giorni lavoreremo anche per preparare la crono a squadre. Visto che sarà la tappa con cui si aprirà la Vuelta e poi non avremo molte occasioni per allenarci tutti insieme“.

Il raduno durerà 12 giorni, poi Nibali parteciperà al Giro di Polonia. Slongo rivela: “Il percorso della Vuelta si addice alle caratteristiche di Vincenzo. Ci sono molti arrivi in salita e tappe simili a quella dello Stelvio. In queste settimane non insisteremo molto sulla distanza, ma punteremo di più sui lavori di qualità“.