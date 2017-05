Omaggio a Michele Scarponi: Cycling Stars Criterium dedicato al campione marchigiano

La prima edizione del Cycling Stars Criterium in programma lunedì 29 maggio 2017 a Montebelluna sarà dedicata alla memoria di Michele Scarponi, dolorosamente scomparso la mattina del 22 aprile in un incidente stradale mentre si allenava in vista del Giro d’Italia.

" Non possiamo dimenticare un grande uomo e un grande ciclista come Michele Scarponi. La sua tragica e prematura scomparsa ci ha toccati tutti nel profondo. Per questo la prima edizione del Cycling Stars Criterium sarà dedicata a lui, mantenendo vivo il ricordo attraverso ciò che amava fare di più: correre in bicicletta per sentirsi libero "

L’idea, lanciata dagli stessi corridori che parteciperanno al Criterium attraverso l'ACCPI, l’associazione dei corridori ciclisti professionisti italiani, è stata subito sposata dal comitato organizzatore, come testimoniano queste parole, pronunciate dal presidente Enrico Bonsembiante.

Video - Il dolore di Nibali e dell'Astana per la morte di Scarponi 01:34

Nell’ambito dell’iniziativa vi sarà dunque l’omaggio degli ex professionisti che parteciperanno alla corsa indossando tutti la stessa maglia per ricordare il collega scomparso. Cristian Salvato, presidente dell'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani, ha commentato:

" Nel ricordo di Michele pedaleremo tutti con la stessa maglia, per sensibilizzare una volta di più tutti i fruitori della strada al rispetto dei ciclisti. I recenti incidenti del pilota Nicky Hayden e della triatleta Julia Viellehner dimostrano una volta di più quanto sia urgente un intervento delle istituzioni per ridurre i numeri di morti sulle nostre strade, che hanno toccato ormai cifre spaventose, e un cambio culturale di chi è al volante. Il dolore che abbiamo provato per la perdita di uno di noi, si rinnova ad ogni evento di cronaca nera, e ci spinge a lottare con ancora più tenacia. Michele sarà il nostro capitano per questa battaglia "