OneDayOneChampion: Vincenzo Nibali, romanzo rosa e canzone del maggio

Di furore e lealtà, Nibali ha appena vinto il Tour de France e chiede a Enrico Brizzi di raccontare la sua storia come una volta il vecchio Alex, che correva in sella alla bici con l'energia disperata d'un Girardengo e via giù a precipizio per la Saragozza avenue. È l'anno di grazia 2014 che lo cinge della Tripla Corona, penultimo capitolo di un romanzo iniziato ex abrubto sul lungomare di Messina quando Vincenzo, chiamato d'urgenza alla vigilia del Giro d'Italia 2010, va a servire Basso al posto di Pellizotti. La leggenda vuole che stesse mangiando un arancino: dopo 4 tappe, Nibali è in maglia rosa a Cuneo; la seconda settimana, vince la tappa di Asolo scalando il Monte Grappa; il 30 maggio, sale sul podio finale di Verona con Basso e David Arroyo. A settembre dello stesso anno, Vincenzo trionfa alla Vuelta a España.

A metà del Bildungsroman di Nibali, c'è il Giro d'italia 2013 con strofe scritte in versi sulle Tre Cime di Lavaredo: la neve tutta intorno / uomo solo al comando / il potere e la gloria / Nibali dogma rosa. L'epica di Vincenzo è invece una lirica in cinque atti dalla “piccola Liegi” di Sheffield al pavé dell'Enfer du Nord, dai Vosgi alle Alpi, dai Pirenei finon agli Champs Élysées. Sedici anni dopo Pantani, Vincenzo Nibali trionfa al Tour de France e diventa il sesto corridore nella storia del ciclismo, secondo italiano con Gimondi, a vincere tutti i grandi giri. Il destino è compiuto, siamo al capitolo finale.

È il maggio 2016. Stavolta, sopra le guglie di roccia, splende il sole eppure il cielo d'Italia si copre d'azzurro tenebra. Fra le pendenze assolute delle Dolomiti, si compie la crisi di normalità di un campione che non può nascondersi. Staccato da Chaves, seminato da Kruijswijk, Nibali è sull'orlo del ritiro e piovono critiche: Vincenzo è distratto dai soldi del Bahrein, Vincenzo pensa già alle Olimpiadi, Vincenzo è vecchio, Vincenzo non è più quello del Tour. No, Vincenzo sta fiutando l'aria di Francia dalla vetta dell'Agnello per stravolgere la Corsa Rosa dal suo epicentro transalpino.

Giro d'Italia 2016, Vincenzo Nibali trionfa sulle Alpi, Santuario di Sant'Anna di VinadioLaPresse

L'immaginazione al potere, urlavano gli studenti del sessantotto sulle strade del Maggio Francese. "E se vi siete detti non sta succedendo niente", cantava Fabrizio De André nella Canzone del Maggio. La tappa di Risoul è fatta della materia dei sogni, ma sembra il colpo di coda del campione ferito, di un fuoriclasse che, scopertosi vulnerabile, ha raschiato il fondo per un trionfo d'autore. Invece Sant'Anna di Vinadio è il traguardo della storia, il Colle della Lombarda è il terreno dell'impresa. Consacrato en plein air nel Santuario delle Alpi Marittime, Nibali torna re del Giro con un salto triplo dalle Cime di Lavaredo. È il senso di Vincenzo per la neve, è la rotta del normale per farsi leggenda. Viva Nibali, lunga vita alla maglia rosa. Che poi ne abbiamo ancora di pagine bianche da riempire di storie e di altri racconti.