Peter Sagan presto papà! La moglie è in dolce attesa, l'annuncio sui social

La migliore notizia del 2017 Peter Sagan l’ha ricevuta lontano dalle gare, la moglie è in dolce attesa e gli darà alla luce il primo figlio. L'istrionico campione del mondo ha dato la lieta notizia con una foto che lo ritrae mentre accarezza il pancione della sua Katarina Smolkova, sposata nel novembre del 2015.

Ad accompagnare l'annuncio, una battuta in stile Sagan: "Fatemi indovinare, non è per i pancakes", si domanda lo slovacco della Bora Hansgrohe, reduce da una doppia vittoria di tappa dal Giro di Svizzera e prontissimo per il Tour de France dove spera di vestire per la quinta volta la maglia verde di leader della classifica a punti e dedicare una vittoria di tappa alla moglie e al futuro erede.