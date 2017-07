Prime reazioni per Claudia Cretti: apre gli occhi e sbadiglia

Primi segnali incoraggianti per Claudia Cretti. La ciclista bergamasca del team Valcar-Pbm ha dato segnali di risveglio dal coma indotto in cui si trovava dopo la rovinosa caduta sofferta il 6 luglio scorso nella settima tappa del Giro Rosa.

Secondo quanto riportato da bergamonews.it, Claudia avrebbe aperto gli occhi, sbadigliato e risposto alle richieste di stringere la mano dei cari che le sono sempre stati vicini nel letto dell'ospedale Rummo di Benevento.

Per il momento, però, i medici non si possono sbilanciare: la caduta, sofferta in discesa mentre viaggiava a una velocità di circa 90 km/h, è stata molto grave, così come le ferite riportate alla testa e alla spalla.