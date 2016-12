Quintana ha deciso: “Nel 2017 correrò sia il Giro d’Italia che il Tour de France”

Arriva una splendida notizia dalla Colombia in chiave Giro d’Italia 2017. Non ci saranno soltanto i due ex compagni e ora rivali Fabio Aru e Vincenzo Nibali a giocarsi la Maglia Rosa il prossimo maggio: un rivale di quelli durissimi da affrontare ha scelto di prendere il via da Alghero per giocarsi il successo finale. Si tratta di Nairo Quintana, già vincitore del Trofeo Senza Fine nel 2014.

Ha parlato chiaro il colombiano della Movistar in un’intervista ad un quotidiano locale (El Tiempo): “Cercherò di fare bene il Giro, com’è stato definito. Vorrei uscire in buone condizioni per affrontare al meglio il Tour. Abbiamo deciso di farlo perché sarà in un’occasione speciale (il Centenario, ndr). Abbiamo già vinto, perché non riprovarci?”.