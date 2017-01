Rosa capitano Sky nelle Classiche: l’Italia ha trovato il suo uomo per le Monumento?

Diego Rosa, nel 2017, correrà per il Team Sky: un momento e una stagione, la prossima, fondamentali per tutta la sua carriera in cui dovrà anche definire su quali corse concentrarsi.

I risultati sembrano suggerire che il piemontese sia un corridore da classiche, quelle più dure. Nelle ultime due edizione de Il Lombardia Diego ha colto un quinto e un secondo posto, dimostrando di trovarsi a meraviglia quando ci sono salite importanti nel finale e di avere anche ottime doti di fondo in cose abbondantemente oltre i 200 chilometri. Il prossimo anno, in cui per forza di cose dovrebbe anche essere responsabilizzato, dovrà far vedere una certa competitività anche nelle classiche delle Ardenne, dove in questa primavera ha faticato a giocarsela con i migliori al mondo. In particolare, la Freccia Vallone potrebbe davvero diventare il suo terreno di caccia ideale.

Nel 2016 Rosa ha dimostrato di avere grandi potenzialità e come ormai consuetudine si è distinto in particolare nelle gare autunnali. Il prossimo anno sarà chiamato a cogliere i primi risultati già nel mese di aprile: Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi sono corse che lui, per caratteristiche e attitudini, può chiudere tra i migliori 10. Fino ad ora, purtroppo, gli è mancata la costanza di rendimento necessaria per essere capitano unico e probabilmente non avrà tutta la squadra a disposizione.

Potrebbe essere messo nell’angolo, almeno per ora, il progetto grandi giri: considerando anche il roster del Team Sky, è difficile che Rosa possa trovare spazio come capitano in una corsa di tre settimane. Chris Froome ha già prenotato il ruolo di leader al Tour, mentre per quanto riguarda Giro d’Italia e Vuelta a España c’è uno scalpitante Wout Poels che ha espressamente richiesto di potersi misurare con la squadra a disposizione, senza dimenticare Mikel Landa che sembra sprecato nel ruolo di gregario.