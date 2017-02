Super Ulissi a Donoratico: scatto vincente e sigillo al GP Costa degli Estruschi

Diego Ulissi ha vinto il GP Costa degli Etruschi che ha aperto il calendario italiano delle gare di ciclismo. Il 27enne della UAE Abu Dhabi si è imposto al termine dei 190,6 km tra San Vincenzo e Donoratico grazie a uno scatto decisivo piazzato nell’ultimo tratto in salita, a poco più di 10km dal traguardo. Ulissi ha staccato tutti e si è imposto a braccia alzate, alle sue spalle Manuel Belletti (Wilier Triestina) ha regolato la volta dei battuti precedendo Francesco Gavazzi (Androni Giocattoli – Sidermec).

Diego ha mantenuto il pronostico della vigilia, conquistando il primo successo in carriera in quella che è ormai diventata una classica, giunta alla 22esima edizione. Il ragazzo di Cecina succede nell’albo d’oro a Grega Bole (nel 2016 sconfigge Gavazzi, al secondo podio consecutivo) e a Manuel Belletti che si impose due anni fa. I fuggitivi della prima ora vengono ripresi grazie al forcing del gruppo e prontamente Ulissi parte all’attacco, creando subito un buco. Gli uomini della Nippo-Fantini hanno cercato di reagire ma Diego proseguiva nella sua azione, allo scollinamento vantava 18 secondi di vantaggio che è poi riuscito a conservare in parte negli ultimi 10km di corsa.