Talenti, salite e paesaggi stupendi: 5 motivi per seguire il Giro dell'Azerbaijan

1. Individuare futuri talenti

Il Giro dell'Azerbaijan può vantare tanti talenti in corsa, tanti corridori da scrutare nel plotone, tra cui Primoz Roglic, vincitore nel 2015 e, soprattutto, Ilnur Zakarin, vincitore nel 2014. Lo sloveno e il russo erano degli sconosciuti al mondo delle due ruote fino alla loro vittoria proprio al Giro di Azerbaijan che ha fatto decollare le loro carriere. Un caso simile è stato anche quello di Michael Schwarzmann, vincitore dell'ultima tappa dell'edizione 2016. Che cosa ci potremo aspettare nel 2017? Seguiremo da vicino l'americano Ansel Dickey (22 anni, Velotooler CCB) e il kazako Vadim Pronskyi (18 anni, Astana City), ciclisti entrambi molto promettenti.

2. Scoprire la salita al Pirqulu, degna di un Grande Giro

Non è l'unica difficoltà di questo Giro dell'Azerbaijan, ma è senza dubbio la più importante. Le salite verso Ismayli raramente superano i 5 km. La salita finale verso Gabala non è che un grande falsopiano dove anche i velocisti tengono duro. La tappa regina della gara dell'Azerbaidjan è la quarta, quella che porta a Pirqulu, a più di 1300 metri di altezza. I corridori devono percorrere 18 km con una pendenza media del 4%, ma non fidatevi di questo dato, perché la salita è molto irregolare: ci sono 2 km pianeggianti a metà dell'erta, mentre nei 2 km finali la pendenza è superiore all'8%, un tratto ideale per i favoriti, che possono aumentare i vantaggi. Del resto, Zakarin aveva costruito proprio qui il suo successo nel 2014.

3. Rivedere degli ex campioni sulle strade

Se le gare continentali stanno cercando di attirare i grandi campioni, sono molte le vecchie glorie che si muovono nelle piccole formazioni. Con la partecipazione della squadra del Kuwait – Cartucho.es, gli organizzatori si sono garantiti la possibilità di vedere nel Giro dell'Azerbaijan due ex campioni, come l'azzurro Davide Rebellin, tre-volte vincitore della Freccia Vallone, e Stefan Schumacher, vincitore di due tappe al Giro d'Italia del 2006, dove ha indossato anche la maglia rosa per due giorni.

Alla partenza, dovremmo trovare anche il francese Damien Monier (Bridgestone Anchor Cycling), vincitore di una tappa al Giro del 2010, il russo Edouard Vorganov (Minsk Cycling Club), dodicesimo al Giro del 2012, e il lituano Tomas Vaitkus (Rietumu Banka - Riga), sesto al Giro delle Fiandre del 2007.

Tour AzerbaidjanEurosport

4. Scoprire l'Azerbaijan

Può essere ovvio, ma l'organizzazione televisiva di una gara come il Giro dell'Azerbaijian è soprattutto l'occasione, per gli abitanti del luogo, per promuovere il loro paese, sul modello del Tour de France. Il tradizionale passaggio nella vecchia città di Baku (da poco entrata a far parte del patrimonio UNESCO), con le sue stradine "acciottolate", ricorderà agli appassionati di ciclismo gli scorci della Strade Bianche all'interno della città di Siena.

Scopriremo anche Qabala, città turistica per eccellenza, forte anche di una squadra di calcio in grado di eliminare il Lille dall'Europa League e di mettere in difficoltà anche il Saint-Etienne. Senza dimenticare la torre di Maiden e quella di Fritag nella regione di Ismailyi, arrivo della seconda tappa.

5. Vedere squadre e maglie uniche

Chiudete gli occhi e cercate di ricordarvi le divise delle squadre che vi piacciono di più. Al Giro dell'Azerbaijan potreste trovare maglie uniche al mondo che spiccheranno dal plotone.

Dallo stile molto semplice del Team Illuminate...

...a quella bianconera e rosa della formazione azera Synergy Cycling Project...

...senza dimenticare il superbo costume blu e verde della squadra Kolss Cycling Team.

Promesso, potrete ammirare maglie che non avete mai visto.