Tour de France: annullate le penalità di 20'' a Rigoberto Uran e George Bennett

La giuria del Tour de France 2017 ha deciso di annullare i 20” di penalità inflitti a Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) e George Bennett (LottoNL-Jumbo) nella giornata di ieri a causa di un rifornimento non autorizzato negli ultimi chilometri. In particolare, la decisione era stata al centro della polemica in quanto anche Romain Bardet (AG2R) aveva effettuato una manovra simile senza incorrere in penalità di alcun tipo. La scelta ha una conseguenza importante sulla classifica generale: Uran, infatti, passa da 55 a 35” di distacco dalla maglia gialla di Fabio Aru, in piena lotta con il sardo, Chris Froome e lo stesso Bardet per la maglia gialla di Parigi.