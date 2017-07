Tour de France, Aru: "Mi hanno attaccato tante volte, ma non ho perso calma"

Foix (Francia), 14 lug. (LaPresse) - "Non bisognava perdere la calma. Mi hanno attaccato tante volte, ma sono qui ancora in giallo e questa è la cosa più importante". Così Fabio Aru ha commentato al termine della 13/a tappa del Tour de France, che lo ha visto concludere ancora in testa alla classifica. "Il ritiro di Fuglsang? Brutta notizia per me e la squadra, era impossibile per lui continuare, gli auguro un pronto recupero", ha proseguito il sardo della Astana ai microfoni Raisport. "Per noi è una grossa perdita. Ora pensiamo a recuperare stasera, da domani i miei compagni da domani saranno prontissimi", ha aggiunto.