Mark Cavendish fa 30 e riporta il Tour alla normalità: poker in volata

Dopo il caos del Mont Ventoux e la strage di Nizza, il Tour e la Francia tornano alla normalità con una lunga e lenta frazione di trasferimento a vento frontale su tutta la corsa: da Montélimar a Villars des Dombes-Parc des Oiseaux, la quattordicesima tappa misura 208,5 chilometri con 3 côtes di quarta categoria nei primi cento e una seconda parte interamente pianeggiante fino al traguardo veloce nel famoso parco zoologico.

Alex Howes (Cannondale), Cesare Benedetti (Bora-Argon), Jérémy Roy (FDJ) e Martin Elmiger della IAM Cycling hanno avuto un vantaggio massimo di 5 minuti sul gruppo maglia gialla nella loro faticosa fuga a vento contrario e con gli ultimi due ripresi a 3,1 chilometri dal traguardo, ovvero all'imbocco dell'ultima curva prima del lunghissimo rettilineo d'arrivo.

LA CLASSIFICA DELLE VITTORIE DI TAPPA AL TOUR ALL-TIME 01. Eddy Merckx 34 02. Mark Cavendish 30 03. Bernard Hinault 28

Nell'ultimo chilometro, gli Etixx-Quickstep sfrecciano in testa al gruppo con Sabatini ultimo uomo per Kittel: la vittoria dello sprinter tedesco sembra scontata, ma la grande rimonta di Mark Cavendish inizia negli ultimi duecento metri a ruota di John Degenkolb (bentornati lui e Alexander Kristoff, secondo di tappa) con una decisa deviazione di traiettoria a estromettere, ai limiti del regolamento, Kittel nei metri finali.

Utah Beach, Angers, Montauban, Villars des Dombes: Mark Cavendish colleziona traguardi in giro per la Francia dal 2008, quando vinse la prima delle sue trenta volate a Châteauroux. Diventare il primatista di successi di tappa nella storia della Grande Boucle, a 4 frazioni dal leggendario Eddy Merckx, non è più fantascienza ma un pensiero stupendo verso la prossima Grand Départ du Tour.

VITTORIE DI TAPPA NEI GRANDI GIRI TOUR DE FRANCE GIRO D'ITALIA VUELTA A ESPANA TOTALE 01. Eddy Merckx 34 24 6 64 02. Mario Cipollini 12 42 3 57 03. Mark Cavendish 30 15 3 48 04. Alessandro Petacchi 6 22 20 48 05. Alfredo Binda 2 41 0 43

VIDEO - La quarta volata vincente di Mark Cavendish al Tour de France