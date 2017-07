A Rodez vince Matthews, ma Fabio Aru perde la maglia gialla: Froome torna leader

Colpo di scena al Tour! Nella tappa di Foix, Fabio Aru era stato bravissimo a mantenere la maglia gialla nonostante l'assenza dei suoi compagni di squadra e gli attacchi in discesa di Froome, ma questa volta un errore di disattenzione ha invece tolto il simbolo del leader al corridore sardo. Aru si è fatto sorprendere all'arrivo, sulla Côte de Saint-Pierre, dove era rimasto molto attardato dalle posizioni di testa (e solo), finendo così a 24'' da Froome che invece ha pedalato sempre nelle primissime posizioni al fianco dei corridori che ambivano alla vittoria di tappa. Perde qualche secondo anche Bardet (4''), mantiene invece la mente lucida Uran che si avvicina sempre più al podio. Tappa, poi, vinta da un grande Matthews che aveva perso tutte le volate 'normali', ma è riuscito ad imporsi quasi per distacco su van Avermaet in un arrivo che vide trionfare proprio il belga due anni fa. La Sunweb fa quindi doppietta, dopo Barguil c'è Matthews, e con la maglia a pois in tasca i tedeschi potranno comunque festeggiare a Parigi, dopo aver vinto il Giro d'Italia con Dumoulin.

Solita fuga, De Gendt e Voeckler i più attivi

Pronti via e parte la solita fuga di giornata composta da Bouet (Fortuneo), De Gendt (Lotto Soudal), Roosen (Lotto Nl Jumbo) e Voeckler (Direct Énergie), fuga alla quale si aggiunge anche Hollenstein del Team Katusha dopo qualche km. I cinque non vanno oltre i 2'20'' di vantaggio con la BMC e la Sunweb a controllare la situazione nel gruppo maglia gialla. Allo sprint intermedio di Rabastens, questa volta, Kittel riesce a piazzarsi davanti a Matthews, anche se l'australiano non esprime la massima potenza in vista del finale di Rodez. Due i GPM di giornata, anche se di 3a categoria, dove De Gendt riesce a piazzarsi per primo in entrambi i casi. La Côte de Centrès è quello più difficile, visto che in testa restano solo De Gendt e Voeckler, dietro si staccano invece i velocisti con Kittel e Groenewegen che perdono subito le ruote dei migliori. Il gruppo accelera sotto la spinta della BMC, ed ecco che De Gendt prova a partire da solo, lasciandosi alle spalle anche Voeckler.

A Matthews la tappa, a Froome la maglia

De Gendt verrà poi ripreso ai -12 km dal traguardo, con la BMC a tutta grazie al lavoro di Alessandro De Marchi. Gruppo compatto, quindi, ma proprio in quel momento la Katusha prova a mischiare le carte con l'attacco di Lammertink, colpo parato da Damiano Caruso e Arndt. Lammertink viene ripreso definitivamente ai -4, e da lì le squadra cominciano ad impostare i treni per la volata finale sulla Côte de Saint-Pierre (570 metri con pendenza media del 9,6%). Contador cerca di portare sotto Degenkolb, stessa cosa fa Stybar per Gilbert e Arndt per Matthews. Il primo a partire è Gilbert ma il belga della Quick Step viene subito raggiunto da Matthews e van Avermaet, con l'australiano che vince con assoluta facilità sul corridore della BMC, poi Boasson Hagen che anticipa Gilbert, McCarthy e Colbrelli che si piazza 6°. Froome bravissimo a non farsi sorprendere e il britannico è 7°, con lui ci sono anche Daniel Martin e Uran mentre Bardet perde 4''. Fa peggio Fabio Aru che al cartello dell'ultimo km era lontanissimo dalle prime posizioni, con il sardo che giungerà al traguardo con 25'' di ritardo, perdendo così la maglia gialla che torna sulle spalle di Froome.

Video - A Rodez è il giorno di Matthews, Fabio Aru perde la maglia gialla ed è a 19" da Froome 00:58

L'ordine d'arrivo

1. Michael MATTHEWS (SUN) 4h21'56''; 2. Greg VAN AVERMAET (BMC) st; 3. Edvald BOASSON HAGEN (DDD) +1''; 4. Philippe GILBERT (QST) +1''; 5. Jay MCCARTHY (BOH) +1''; 6. Sonny COLBRELLI (TBM) +1''; 7. Chris FROOME (SKY) +1''; 30. Fabio ARU (AST) +25''

La classifica generale

1. Chris FROOME (SKY) 59h52'09''; 2. Fabio ARU (AST) +19''; 3. Romain BARDET (ALM) +23''; 4. Rigoberto URAN (CDT) +29''; 5. Mikel LANDA (SKY) +1'17''; 14. Damiano CARUSO (BMC) +11'26''