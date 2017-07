Aru, l'impresa va fatta prima della crono: l'ora X del Tour de France scocca sulle Alpi

Cinque tappe, 709 chilometri, 10 Gran Premi della montagna, 3 Hors Catégorie. Una maglia gialla, tre pretendenti: Fabio Aru, Romain Bardet e Rigoberto Uran. Il Tour de France si decide qui e adesso, fra il tappone alpino del Galibier e l’ultima salita sull’Izoard, i conti si fanno a cronometro: intanto, nel primo giorno dell’ultima settimana, è bastato un ventaglio per le prime scariche. Martin retrocede, Contador salta, Quintana rientra e Caruso è “l’altro” italiano in top-ten: che lo spettacolo delle Alpi abbia inizio.

Tappa 17, Galibier: Aru favorito

La Mure-Serre Chevalier. Tappone alpino con 4 Gpm e una delle salite storiche della Grande Boucle: il Col de la Croix de Fer di 24 chilometri fra tornanti in doppia cifra e settori in contropendenza. Nel finale, la coppia più famosa del Tour: Télégraphe più Galibier (Souvenir Henri Desgrange di questa edizione), due salite mitiche, lunghe e regolari che, sulla carta, non scompensano la bilancia a favore di Froome o Aru. Il primo, famoso per le sue frullate: nel 2013 sul Ventoux, due anni dopo a Pierre Saiin-Martin; il nostro vincitore al Giro sui traguardi di Montecampione e Sestiere, scalando strade simili a quelle della Grande Boucle. Siamo convinti che Aru non sia inferiore a Froome in salita: pensi solo a sfatare la tappa di un anno fa in cui, così simile a questa fra la Colombiere e Joux Plane, soffrì freddo e fame saltando in classifica. Frazione sulla carta delicata anche per Uran.

Tappa 18, Izoard: Bardet favorito

Briancon-Izoard. Resa dei conti sul Col d’Izoard, che è l’ultimo arrivo in salita e sale così irregolare da poter stravolgere il Tour se i distacchi saranno quelli di oggi. Qui conta tutto e quante volte sull’Izoard, come sull’Alpe d’Huez, abbiamo visto scalatori fuorigiri: qui sì che, per tenuta di squadra, Froome potrebbe avere un sensibile vantaggio su Aru anche se il britannico non l’ha mai scalato. Fabio si guardi anche, in prospettiva podio, da Romain Bardet che, già vincitore sui Pirenei per l’estasi di casa, è il nostro favorito in cima all’Izoard. Il giorno dopo, per la ventesima tappa da Embrun a Salon de Provence non c’è niente da segnalare se non la lunghezza della frazione (222 chilometri) tra le fatiche alpine e l’attesa della crono che deciderà il Tour. Laissez-faire: sarà un lungo trasferimento e che la maglia gialla benedica la fuga, ovvero l’ultima chance di gloria per i “piccoli campioni”.

Romain Bardet vainqueur de la 12e étape à Peyragudes devant Rigoberto Uran et Fabio AruGetty Images

Tappa 20, Marsiglia: Froome favorito

Marsiglia (cronometro). Se non salta sulle Alpi, la passerella di Froome fino a Parigi inizierà a Marsiglia perché contro il tempo lui non ha rivali. Si calcola infatti che, in una crono breve come questa di (22 km), Aru potrebbe perdere circa 2 secondi a chilometro, quindi circa mezzo minuto al netto dello strappo (breve ma ripido) di Notre-Dame de la Garde. Un pericolo ulteriore per il nostro potrebbe essere (allo stato attuale) Rigoberto Uran che al Giro d’Italia, tre anni fa, ha vinto la crono dei vini indossando la maglia rosa. Fatta la crono, il Tour de France dirà i suoi verdetti brindando al re della Grande Boucle verso gli Champs-Élysées: Aru non firma per il podio, ma che bello sarebbe vederlo premiato sotto l’Arco di Trionfo.