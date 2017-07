Aru, nessun rimpianto: sei promosso con alibi sulle strade di un Tour improvvisato

L’ultima netta dichiarazione di Fabio Aru dalla cima amara dell’Izoard - “Ho perso il Tour” - ci permette di fare un bilancio a tre tappe dalla fine della Grande Boucle: ecco che forse non tutti sarete d’accordo, ma il nostro rapporto sarà positivo.

Aru non doveva fare il Tour

Partiamo dall’inizio: Aru pianifica il Giro d’Italia che parte dalla sua Sardegna, sfidando per il primo anno Vincenzo Nibali suo ex-compagno di squadra. A un mese dal Centenario però, Fabio cade in allenamento in Sierra Nevada e s’infortuna al ginocchio: il recupero è disperato e sul palco di Alghero salirà solo per salutare i suoi tifosi. In sostanza, Aru non aveva pianificato il Tour e parteciparvi dopo molti giorni senza bici nel cuore della preparazione gli fornisce un alibi, se mai ne avesse bisogno, di quelli impossibili da contestare. Non bastasse il ginocchio, Fabio aveva la tracheo-bronchite alla Tirreno-Adriatico e così sull’Izoard, sfiancato dalla tosse.

" Non era facile rientrare dall’infortunio per essere subito a questi livelli: ho la certezza di aver lavorato bene e dato il massimo anche quando era dura. "

Poteva fare il Barguil, però...

Però non c’è confronto fra l’impatto mediatico di una classifica generale, peraltro con la maglia Tricolore, e la scelta di uscirne per la maglia a pois. Riteniamo infatti che, vinta la grande tappa della Planche des Belles Filles e diventato miglior scalatore, Fabio non abbia mai esitato a lasciare le ruote di Froome per difendere la maglia a pois, o vincere in solitaria un’altra tappa di montagna: forse dui Pirenei, magari sulle Alpi. Sta di fatto che Aru ha indossato la maglia gialla per due giorni e retto il confronto fino alle Alpi, respinto dal Galibier, ma mai al gancio nemmeno sull’Izoard. Ricordiamoci che questa è solo la seconda partecipazione di Aru alla Grande Boucle e che, per intenderci, Froome ha messo il sigillo alla terza o Nibali alla quarta.

" Forse sarà per i colori della mia Sardegna... ma questa maglia a pois mi piace proprio! "

La top-five è sempre un bel risultato

Verosimilmente, salvo problemi “di tossine” nel tappone di trasferimento o a cronometro, Fabio Aru chiuderà il Tour de France al quinto posto, forse quarto se a Marsiglia batterà Landa di 19”. Per cui, chi ha battuto il Tricolore? Froome che ha l’unico obiettivo stagionale di vincere il Tour con una preparazione scientifica e una squadra corazzata di scalatori e pretoriani; Bardet che corre la Grande Boucle con la Francia sulle spalle e, lo diciamo senza malizia, un disegno favorevole; Uran che a trent’anni sta facendo l’exploit con una grande tappa di montagna vinta a Chambéry e il battesimo delle ruote dei migliori. Vinto sì, ma senza sfigurare sulle mitiche strade del ciclismo: in fondo, con tutto il rispetto Quintana è crollato a 13'52 dopo aver fallito la missione al Giro.

" ‪Nella vita bisogna sempre provarci! Vestire la Maglia Gialla è un'emozione indescrivibile. "

Ma allora Aru dove ha sbagliato? Semplice, se l'ha fatto è per aver scelto di correre con spontaneità, che non vuol dire ingenuamente, attaccando quando ha sentito la gamba e resistendo nei giorni più duri. Grazie Tricolore.

" Quando sto bene, io attacco. "

