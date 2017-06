Aru o Fuglsang capitano al Tour de France? Martinelli fa le gerarchie: "Cominciamo con Jakob"

La cronometro di Düsseldorf non è tanto lontana, e l’Astana sta già lavorando per farsi trovare pronta in vista della Grande Boucle. Il capitano selezionato per la corsa francese era, ed è, Jakob Fuglsang ma molti interrogativi sono arrivati dopo la grande prestazione di Fabio Aru che è riuscito a classificarsi 5° nella generale del Delfinato nonostante due mesi di stop forzato.

Chi combatterà per la classifica del Tour tra il sardo e il danese? A rompere gli indugi è Beppe Martinelli, ds dell’Astana, che chiarisce le gerarchie del team kazako a tre settimane dalla partenza…

" Chi sarà il capitano dell’Astana al Tour? Abbiamo due corridori importanti. Fuglsang ha dimostrato al Delfinato di meritare la leadership per il Tour de France. Penseremo anche a Fabio, anche se in questo momento la cosa più importante è aver ritrovato fiducia e serenità. Vincere il Delfinato è stata una grande cosa, ne avevamo bisogno per essere più rilassati [Beppe Martinelli, Cyclingweekly] "

Ci sarà quindi spazio per Fabio Aru, ma si parte con il danese…

" Al Tour, inizieremo con Fuglsang come capitano, ma Aru potrà essere competitivo come ha fatto al Delfinato, è sempre meglio avere due opzioni in casa "

Chi è invece il favorito per vincere la 104esima edizione del Tour? Chris Froome, anche se…

" Froome resta il favorito? Non è lo stesso Froome dello scorso anno o di due anni fa, ma al Tour sarà ancora lui l’uomo da battere perché ha la squadra più forte e sa come si vince un Tour de France "