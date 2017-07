Aru perde Fuglsang ma non la maglia gialla! A Foix vince Barguil, battuti Quintana e Contador

tra poco il report completo...

" Vincere il 14 luglio, per un corridore francese, è un qualcosa di eccezionale. Io stavo bene, e questa era una tappa adatta a me. Ho battuto grandi corridori? Beh, Contador è il mio corridore preferito e mi ispiravo a lui. Batterlo ti dà una sensazione particolare [Barguil a fine tappa] "

Tanti gli scatti, Contador e Landa molto attivi

Pronti via e c'è lo scatto di Voeckler e Barguil, ma i due francesi vengono riassorbiti dal gruppo maglia gialla che vede, invece, un Fuglsang già in difficoltà in pianura. In testa, intanto, si compone un terzetto formato da Gilbert (Quick Step), Chavanel (Direct Énergie) e Alessandro De Marchi (BMC), con i tre che transitano per primi al traguardo volante di Seix, dove Matthews centra invece il 4° posto battendo allo sprint Kittel. De Marchi resta solo sulla prima ascesa del Col de Latrape, ma il corridore della BMC viene raggiunto poi da un terzetto composto da Contador, Landa e Barguil (sempre a caccia di punti per la classifica scalatori). Sul Col d'Agnes prendono il largo Contador e Landa, mentre dal gruppo maglia gialla si sgancia anche Quintana che prova a ravvivare il proprio Tour de France.

Anche Barguil e Quintana per la tappa, Aru marca a uomo Froome

Dietro, nel gruppo maglia gialla, Aru resta subito senza compagni di squadra mentre è la Cannondale di Uran a dirigere le operazioni con Alberto Bettiol a fare il ritmo. In discesa ci provano Bardet e Froome ma il colombiano non si fa sorprendere, stesso discorso per Fabio Aru. C'è ancora il Mur de Péguère per provare ad attaccare: davanti Contador e Landa vengono raggiunti proprio agli ultimi metri da Barguil e Quintana, dietro solo George Bennett (Lotto Nl Jumbo) perde le ruote dei migliori. Froome ritrova Kwiatkowski e prova un affondo dei suoi, ma Aru rientra senza difficoltà sulla sua ruota. Lungo tratto in discesa, Bardet è stranamente cauto e solo Froome e Uran provano ad attaccare, ma Aru è ancora attentissimo a non far scappare nessuno, eccezion fatta per Daniel Martin e Simon Yates che non fanno paura in classifica.

Landa fa il lavoro sporco, Barguil batte tutti in volata. Ma qual è la strategia Sky?

Ultima discesa e Mikel Landa prova a forzare l'andatura per provare a guadagnare il più possibile: i quattro di testa hanno un vantaggio che oscilla tra i 2' e i 2'10'', con il basco che potrebbe provare anche a conquistare la maglia gialla. Nessuno, tra i compagni di fuga, gli dà però un cambio negli ultimi 20 km e si decide tutto in volata dove a vincere è Barguil che supera allo sprint Quintana e Contador, riscattandosi dopo la clamorosa sconfitta di Chambéry dove a trionfare fu Uran. Dietro Kwiatkowski e Froome provano ad accelerare, nessuno tra Bardet e Uran si muove, ma l'impressione è che il duo Sky voglia rimontare su Landa anziché attaccare qualcuno nel gruppo dei migliori. Alla fine Yates guadagnerà una decina di secondi su Meintjes (per la classifica giovani), mentre i big arriveranno a 1'48'' dal vincitore, con Landa che entra 'solamente' nella top 5 della generale.

L'ordine d'arrivo

1. Warren BARGUIL (SUN) 2h36'29''; 2. Nairo QUINTANA (MOV) st; 3. Alberto CONTADOR (TFS) st; 4. Mikel LANDA (SKY) +2''; 5. Simon YATES (ORS) +1'39''; 9. Christopher FROOME (SKY) +1'48''; 9. Fabio ARU (AST) +1'48''

La classifica generale

1. Fabio ARU (AST) 55h30'06''; 2. Chris FROOME (SKY) +6''; 3. Romain BARDET (ALM) +25''; 4. Rigoberto URAN (CDT) +35''; 5. Mikel LANDA (SKY) +1'09''; 14. Damiano CARUSO (BMC) +11'13''