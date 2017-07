Cadute a ripetizione: giù Thomas, contatto Sagan-Cavendish, poi vince Démare

tra poco il report completo...

190 km di fuga per Van Keirsbulck

Al km 7 parte la fuga di giornata con il tentativo di Guillaume Van Keirsbulck della Wanty Gobert, il corridore belga parte all'attacco tutto solo e riesce a guadagnare fino a 13 minuti sul gruppo magia gialla. Con un vantaggio così alto, sono le formazioni dei velocisti a sostituire la Sky in testa al plotone, con la Quick Step di Kittel, la Katusha di Kristoff e la Cofidis di Bouhanni a fare il lavoro per stabilizzare la situazione. Van Keirsbulck fa in tempo ad arrivare per primo allo sprint intermedio di Goviller (con Démare che vince la volata per il 2° posto davanti a Sagan, Greipel, Kittel e Matthews) e all'unico GPM di giornata, il Col des Trois Fontaines (4a categoria), ma il gruppo diventa compatto ai -16,7 km dal traguardo, dopo 190,8 km di fuga solitaria.

L'ordine d'arrivo

1. Arnaud DÉMARE (FDJ) 4h53'54''; 2. Peter SAGAN (Bora) st; 3. Alexander KRISTOFF (Katusha Alpecin) st; 4. André GREIPEL (Lotto Soudal) st; 5. Nacer BOUHANNI (Cofidis) st

La classifica generale

1. Geraint THOMAS (SKY) 14h54'25''; 2. Peter SAGAN (BOH) +7''; 3. Christopher FROOME (SKY) +12''; 4. Michael MATTHEWS (SUN) +12''; 5. Edvald BOASSON HAGEN (DDD) +16''