Cadute a ripetizione, giù Thomas e Cavendish: Démare vince la volata, Sagan penalizzato

Dopo il complesso arrivo di Longwy, si torna alle tappe adatte alle ruote veloci. Guillaume Van Keirsbulck cerca l'impresa, ma il tentativo del corridore belga dura poco più di 180 km, prima di essere ripreso dal gruppo maglia gialla a poco meno di 20 km dall'arrivo. Tappa sostanzialmente anonima fino a quel momento, poi c'è il domino delle cadute: parte Colbrelli a 3 km dal traguardo, auto eliminandosi dalla corsa al successo di tappa, poi c'è addirittura lo scivolone della maglia gialla Geraint Thomas nei pressi della lanterne rouge. Volata ristrettissima per i pochi corridori rimasti nella testa della corsa, anche Kittel è tagliato fuori, ma c'è un'altra caduta a causa del contatto Sagan-Cavendish, con lo slovacco che alza il gomito mandando il britannico sulle transenne (che porta poi alle cadute di Degenkolb e Swift). La volata alla fine la vince Démare, il più pimpante, che supera di potenza Sagan, Kristoff e Greipel. Il contatto Sagan-Cavendish lascia più che qualche strascico: quasi sicuro l'addio al Tour dei Cannonball per l'infortunio alla spalla sinistra, penalizzazione - invece - nei confronti di Sagan che con il 2° posto al traguardo, si era issato al 2° posto della generale: 30'' di penalizzazione per lui, che perde così anche i punti conquistati per la maglia verde.

Più di 180 km di fuga per Van Keirsbulck

Al km 7 parte la fuga di giornata con il tentativo di Guillaume Van Keirsbulck della Wanty Gobert, il corridore belga parte all'attacco tutto solo e riesce a guadagnare fino a 13 minuti sul gruppo magia gialla. Con un vantaggio così alto, sono le formazioni dei velocisti a sostituire la Sky in testa al plotone, con la Quick Step di Kittel, la Katusha di Kristoff e la Cofidis di Bouhanni a fare il lavoro per stabilizzare la situazione. Van Keirsbulck fa in tempo ad arrivare per primo allo sprint intermedio di Goviller (con Démare che vince la volata per il 2° posto davanti a Sagan, Greipel, Kittel e Matthews) e all'unico GPM di giornata, il Col des Trois Fontaines (4a categoria), ma il gruppo diventa compatto ai -16,7 km dal traguardo, dopo 183,8 km di fuga solitaria.

Guillaume van Keirsbulck (Team Wanty - Gobert)Getty Images

Démare vince la volata, ma quante cadute: Sagan penalizzato

Nel finale succede veramente di tutto, Colbrelli ai -3 km esce di strada e non riesce a rimontare mentre superato il triangolo dell'ultimo km, c'è una caduta in seno al gruppo che vede finire giù la maglia gialla Geraint Thomas (alla seconda caduta in questo Tour dopo la tappa di Liegi). Sono in pochissimi a rimanere in testa, e non c'è Kittel che perde le ruote dei migliori, nonostante Stybar provasse a tenerlo nel gruppo di testa. Parte la volata e sulla destra c'è il contatto Sagan-Cavendish: il britannico prova a superarlo, ma lo slovacco alza il gomito stringendo Cavendish che finisce contro le transenne, venendo poi investito brutalmente da Degenkolb e Swift. La volata, quella vera, la fanno in pochissimi, e alla fine è Démare a vincere su Sagan, Kristoff, Greipel e Bouhanni, con il corridore della FDJ che rischia anche il contatto con Bouhanni. Alla fine Sagan verrà penalizzato per questa manovra, finendo 115° e vedendosi così sottrarre i punti che aveva conquistato per la maglia verde.

Video - Gomitata di Sagan in piena volata: caduta incredibile sul traguardo di Vittel 01:35

Video - Sagan: "Non ho visto Cavendish arrivare, volevo solo prendere la ruota davanti" 00:34

La statistica

2 - Nathan Brown diventa il primo statunitense a tenere la maglia a pois per più di un giorno: l'avevano indossata anche Greg Lemond (1986), Tejay van Garderen (2011) e Taylor Phinney (2017), ma solo per una tappa.

L'ordine d'arrivo

1. Arnaud DÉMARE (FDJ) 4h53'54''; 2. Alexander KRISTOFF (KAT) st; 3. André GREIPEL (LTS) st; 4. Nacer BOUHANNI (COF) st; 5. Adrién PETIT (DEN) st

La classifica generale

1. Geraint THOMAS (SKY) 14h54'25''; 2. Christopher FROOME (SKY) +12''; 3. Michael MATTHEWS (SUN) +12''; 4. Edvald BOASSON HAGEN (DDD) +16''; 5. Pierre Roger LATOUR (ALM) +25''; 26. Fabio ARU (AST) +52''