Froome fa poker al Tour de France! A Groenewegen la volata, Barguil è il supercombattivo

Ultima recita del Tour e ultima volata, dove si impone Groenewegen che vince così la sua prima tappa in un Grande Giro. Battuti allo sprint Greipel e Boasson Hagen: il tedesco mette a segno un record negativo, visto che il corridore della Lotto Soudal aveva sempre vinto almeno una tappa al Tour de France dal 2011 al 2016. Cambia leggermente la classifica a punti con Matthews che resta in maglia verde, Greipel 2°, mentre Kristoff scavalca il nostro Colbrelli al 4° posto, con il corridore della Bahrain Merida che giunge al traguardo solo 12°. Niente vittoria italiana sugli Champs-Élysées quindi, là dove Bennati fu l'ultimo tricolore a vincere nel 2005 (oggi il corridore della Movistar ha chiuso al 10° posto, Cimolai è invece il migliore degli italiani con la 7a piazza). Yates fa sua la maglia bianca, mentre Barguil - oltre alla maglia a pois - viene nominato anche supercombattivo del Tour (in lizza c'erano anche Alberto Contador e Thomas De Gendt). Sul palco delle premiazioni, ovviamente, i riflettori sono però puntati su Chris Froome e il Team Sky. Il britannico vince il suo quarto Tour de France in carriera, il terzo consecutivo, ma il primo senza vittorie di tappa, mentre il suo Team vince per la prima volta la classifica a squadre. Complimenti, comunque, per Fabio Aru che per due settimane ci ha fatto sognare, prima della debacle sulle Alpi: il sardo ha comunque vinto una tappa (quella di La Planche des Belle Filles) e indossato la maglia gialla per due giorni. Da ricordare, inoltre, che ha indossato anche la maglia a pois ed ha onorato al meglio la maglia tricolore di campione nazionale italiano vinta un mese fa ad Ivrea.

La classifica generale definitiva

Nome Squadra Tempo 1. Chris FROOME (GBR) Team Sky 86h20'55'' 2. Rigoberto URAN (COL) Cannondale Drapac +54'' 3. Romain BARDET (FRA) Ag2r La Mondiale +2'20'' 4. Mikel LANDA (ESP) Team Sky +2'21'' 5. Fabio ARU (ITA) Astana Team +3'05'' 6. Daniel MARTIN (IRL) Quick Step Floors +4'42'' 7. Simon YATES (GBR) Orica Scott +6'14'' 8. Louis MEINTJES (RSA) UAE Emirates Team +8'20'' 9. Alberto CONTADOR (ESP) Trek Segafredo +8'49'' 10. Warren BARGUIL (FRA) Team Sunweb +9'25'' 11. Damiano CARUSO (ITA) BMC Racing Team +14'48'' 12. Nairo QUINTANA (COL) Movistar Team +15'28''

Nove corridori provano ad anticipare la volata

Prima parte di corsa molto fiacca con il solito brindisi per il vincitore e la sua squadra (con il Team Sky che vince per la prima volta anche la classifica a squadre). Attacca Offredo, ma solo per salutare i parenti, mentre Cyril Gautier ha il tempo per fare la proposta di matrimonio alla propria fidanzata.

Video - Cyril Gautier chiede alla sua Caroline di sposarlo...durante la tappa del Tour! 00:44

Una volta entrati a Parigi è corsa vera, con 9 corridori che provano ad animare l'ultima tappa andando in fuga: ci provano Erviti (Movistar), Vermote (Quick Step, Politt (Katusha), Lutsenko (Astana), Schär (BMC), Impey (Orica Scott), Chavanel (Direct Énergie), Smith (Wanty Gobert) e Burghardt (Bora). L'azione dei 9 si chiude, però, ai -10 km dal traguardo grazie al ritmo della Lotto Soudal (per Greipel), della Dimension Data (per Boasson Hagen) e della Sunweb (per la maglia verde Matthews).

A Groenewegen l'ultima volata, Matthews chiude comunque in verde

Stybar tenta l'azione da finisseur ,ma anche il ceco viene ripreso dal gruppo a -2,5 km dal traguardo. Sarà quindi quindi volata: il primo a partire è proprio Groenewegen con Kristoff alla sua ruota, lontano dalle prime posizioni Matthews mentre alla destra cercano la rimonta Boasson Hagen e Greipel. Groenewegen è però un fulmine e riesce a mantenere il ritmo andando a vincere sul traguardo davanti a Greipel e Boasson Hagen, trovando così anche il suo primo successo in carriera in un Grande Giro. Solo 11° Michael Matthews, che comunque porta a casa due vittorie di tappa (quelle di Rodez e Romans-sur-Isère) e la maglia verde della classifica a punti. Tra gli italiani, il miglior piazzato è Cimolai con il 7° posto, poi Bennati (10°) e Colbrelli (12°).

Le altre classifiche

Maglia Corridore Squadra Maglia verde - classifica a punti Michael MATTHEWS (AUS) Team Sunweb Maglia a pois - classifica scalatori Warren BARGUIL (FRA) Team Sunweb Maglia bianca - classifica giovani Simon YATES (GBR) Orica Scott Supercombattivo Warren BARGUIL (FRA) Team Sunweb Classifica a squadre Team SKY (GBR) /

Video - Dylan Groenewegen vince a Parigi, Froome splendido quarto giallo 01:33

L'ordine d'arrivo

1. Dylan GROENEWEGEN (TLJ) 2h25'39''; 2. Anré GREIPEL (LTS) st; 3. Edvald BOASSON HAGEN (DDD) st; 4. Nacer BOUHANNI (COF) st; 5. Alexander KRISTOFF (KAT) st

Video - Chris Froome brinda con un cameraman, Magrini: "Già il secondo bicchiere, Grande Chris" 00:23

La classifica generale

