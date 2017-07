Ciclismo, Boasson Hagen: "Bene per il piazzamento, ma sarei più felice se avessi vinto"

Nuits-Saint-Georges (Francia), 7 lug. (LaPresse) - "Potrei anche essere felice ma sarei stato più felice di vincere. Quando perdi sulla linea...". Non nasconde un pizzico di amarezza Edvald Boasson Hagen dopo il secondo posto, stabilito al fotofinish, dietro al tedesco Marcel Kittel raccolto nella settima tappa del Tour de France. "Sono felice di quello che ha fatto la squadra, mi dispiace non averli ripagati con la vittoria - ha proseguito il norvegese - Ma io non sono un velocista puro, un piazzamento così mi fa molto felice".