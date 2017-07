Ciclismo, Kittel: "Sono felicissimo, orgoglioso di aver eguagliato Zabel"

Nuits-Saint-Georges (Francia), 7 lug. (LaPresse) - "Sono felicissimo, dopo i successi degli anni passati tornare e festeggiare tre vittorie...". E' raggiante Marcel Kittel dopo il successo nella settima tappa del Tour de France, il terzo in questa edizione della Grande Boucle. "Non mi sarei arrabbiato se non avessi vinto oggi, mi sono trovato molto vicino (a Boasson Hagen, ndr) - ha raccontato il velocista tedesco - Ho provato a dare tutto alla fine, penso di essere uscito dalla sua scia negli ultimi 100 metri. Speravo solo che a destra non ci fosse nessuno, per fortuna è andata così. L'ho guardato e sono passato. Dodici vittorie al Tour come Zabel? Sono molto orgoglioso di questo, e sono davvero felice di quanto mi supporti la squadra".