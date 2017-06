Le 5 domande ad una settimana dalla partenza del Tour de France

È ormai partito da diverso tempo il countdown per la partenza del Tour de France. Tra una settimana, con partenza da Dusseldorf in Germania, vedrà la luce l’edizione numero 104 della Grand Boucle, che potrebbe riservare alcune novità ma allo stesso tempo garantire alcune conferme. Attraverso queste cinque domane, andiamo alla scoperta di ciò che potrebbero riservarci queste entusiasmanti tre settimane di corsa.

Chris Froome si confermerà maglia gialla?

Il keniano bianco ha vinto tre delle ultime quattro edizioni e solo Vincenzo Nibali ha saputo interrompere il suo dominio. Piaccia o no, Froome ha tra le mani l’occasione di inserirsi nell’olimpo dei grandi: fino ad ora, come detto, ha vestito per tre volte la maglia gialla sugli Champs Elysees, al pari di corridori come Luison Bobet, Greg Le Mond ed il belga Philippe Thys. Vincendo anche questo Tour de France salirebbe in solitaria a quota quattro vittorie, restando solo all’inseguimento di leggende come Miguel Indurain, Bernard Hinault, Eddy Merckx e Jacques Anquetil, che lo hanno vinto per cinque volte ciascuno. C’è un dato che però quest’anno non sorride al leader del Team Sky: in tutti gli anni delle precedenti edizioni vinte (2013, 2015 e 2016) Froome aveva anticipato la maglia gialla di Parigi con quella sempre gialla del Criterium del Delfinato. Quest’anno non si è ripetuto, il Delfinato lo ha vinto Jakob Fuglsang, ed il britannico non ha brillato. Che sia forse un segnale? Negli ultimi giorni, nel frattempo, Froome si è allenato sulle strade italiane del Colle delle Finestre. La concorrenza è molto elevata: Alberto Contador, alle ultime cartucce della carriera, Nairo Quintana, Fabio Aru, Jakob Fuglsang, Richie Porte, Romain Bardet.

Mark Cavendish riuscirà ad avvicinarsi ulteriormente ad Eddy Merckx?

Se al Giro d’Italia il corridore più vincente – in termini di successi di tappa con 42 timbri – è Mario Cipollini, questa speciale classifica al Tour de France è ancora guidata dal cannibale Eddy Merckx, che ha messo nella sua bacheca personale, oltre a cinque vittorie generali, 34 vittorie di tappa. Tra i corridori in attività, è Mark Cavendish che gli si avvicina di più: con i tre successi dell’edizione scorsa (alla prima, terza e sesta tappa) Cannonball è salito da 27 a 30 vittorie complessive. Ora il belga è lontano solo quattro lunghezze. È pur vero, e va considerato, che il velocista britannico non è nel suo miglior momento di forma e probabilmente parte dietro molti altri velocisti. Nell'ultima tappa del recente Tour de Slovenie, ha chiuso al secondo posto alle spalle dell'irlandese Sam Bennett sfiorando soltanto la prima vittoria stagionale.

Video - Giro di Slovenia: Bennett si prende l'ultima tappa, a Majka la classifica generale 02:23

Peter Sagan va per la sesta maglia verde consecutiva?

Dal 2012 al 2016 la maglia verde è stata monopolizzata dal due volte campione del mondo uscente Peter Sagan - fresco di annuncio di una imminente paternità - che prima in maglia Liquigas-Cannondale e poi Tinkoff, si è sempre imposto nella classifica a punti. L’anno scorso, per impreziosire il suo successo, ha superato il recordo di punti stabilito nel lontano 1985 da Sean Kelly: l’irlandese ne totalizzò 432, Sagan è arrivato a 470. In più, nei suoi cinque anni in maglia verde, a Parigi è arrivato superando sempre i 400 punti. Ora lo slovacco della Bora-Hansgrohe vede nel mirino il record di Erik Zabel: il tedesco si è aggiudicato per sei anni consecutivi dal 1996 al 2001 la maglia di leader della classifica a punti: Sagan riuscirà ad eguagliarlo?

Peter Sagan wins stage 11 of the Tour de France ahead of Chris FroomeEurosport

La Francia può tornare a sognare con Romain Bardet?

La nazione di casa è ancora la più vincente nella storia della Grand Boucle con 36 successi, giunti da 21 corridori diversi, ma sta vivendo una profonda crisi: prima del doppio podio del 2014 (con Peraud secondo e Pinot terzo) nell’anno della vittoria no-contest di Vincenzo Nibali, l’ultimo podio era datato 1997 con la seconda posizione di Richard Virenque. Addirittura la vittoria nella classifica generale non arriva dal lontanissimo 1985, quando Bernard Hinault riuscì ad imprimere l’ultimo sigillo della sua carriera alla Grand Boucle. Le speranze dei transalpini sono tutte riposte in Romain Bardet, che è il preferito del decano del giornalismo Gianni Mura e che l’anno scorso fu sorprendentemente secondo alle spalle di Chris Froome. Al Delfinato l’uomo di punta della Ag2R non ha particolarmente brillato, così come non hanno brillato nemmeno Chris Froome ed Alberto Contador, però sulle tre settimane potrà dire la sua. Spericolato ma grandissimo discesista, sa attaccare su diversi terreni e può essere una vera insidia per tutti.

Quale sarà il ruolo degli italiani?

L’ultima maglia gialla italiana, per nostra fortuna, è abbastanza recente ed è quella vestita da Vincenzo Nibali il 27 luglio 2014 a Parigi, festeggiando una vittoria che mancava dal 1998 e da Marco Pantani. Quest’anno Vincenzo Nibali non ci sarà e, come l’anno scorso, le speranze italiane di classifica saranno tutte sulle spalle di Fabio Aru: il sardo nei suoi programmi iniziali aveva previsto di partecipare da capitano al Giro d’Italia che partiva dalla sua Sardegna, ma un infortunio al ginocchio lo ha costretto alla rinuncia anticipata. Torna con grande carica e voglia di fare al Tour, che l’anno scorso rimbalzò i suoi sogni di podio: sorprendentemente al Delfinato è andato forte, chiudendo quinto ma a pochi secondi dal podio. La condizione è dunque migliore del previsto, i pochi chilometri a cronometro potranno solo aiutarlo. Oltre a lui, possiamo individuare altri azzurri che potranno giocarsi in qualche modo la vittoria di tappa in qualche fuga: ci sarà Sonny Colbrelli in maglia Bahrain-Merida, Gianluca Brambilla e Matteo Trentin per la Quick-Step, Alessandro De Marchi e Damiano Caruso per la BMC.