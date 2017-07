Fabio Aru fenomenale! Sua la vittoria a Planche des Belles Filles, Froome nuova maglia gialla

Planche des Belles Filles ci regala ancora un sorriso! Dopo la vittoria di Vincenzo Nibali nel 2014, là dove ritrovò la maglia gialla che indossò fino a Parigi, vince anche Fabio Aru che conquista il suo primo - preziosissimo - successo in carriera al Tour de France (il 6° nei Grandi Giri). Un'azione incredibile quella del sardo che ai -2,4 km dall'arrivo fa piazza pulita, battendo anche un certo Froome, stravolgendo la strategia di tutta la Sky che sperava di poter portare Geraint Thomas al traguardo insieme a tutti gli altri. Froome ha avuto un attimo di esitazione, non capendo come andare a riprendere Aru che era partito come una freccia. Porte, Daniel Martin e Bardet marcano a uomo il britannico, dietro Contador riporta sotto tutti gli altri, e alla fine la differenza la farà proprio Aru con quell'azione che ha rovinato i piani strategici di molte squadre e scombussolato la classifica generale. Froome guadagna comunque la maglia gialla, la sua 45esima in carriera, ma si dice sicuro che Aru (che conquista la maglia a pois) sarà un avversario fino alla fine.

" Generale apertissima, c'è poco distanza tra noi corridori che siamo nelle prime posizioni. Aru sarà un contendente fino alla fine a Parigi. [Froome dopo la tappa] "

Otto in fuga, ci sono anche Voeckler e Gilbert

Pronti e via c'è subito un attacco di Thomas Voeckler che si porta dietro un drappello di 7 corridori per provare l'impresa da lontano. Ci provano quindi Bakelants (Ag2r), Delage (FDJ), Boasson Hagen (DDD), Gilbert (Quick Step), De Gendt (Lotto Soudal), Voeckler (Direct Énergie), van Baarle (Cannondale) e Périchon (Fortuneo), con i battistrada che accumulano un vantaggio massimo di 3'40'' sul gruppo maglia gialla. Arriva poi la BMC di Richie Porte, che comincia a guidare le operazioni in vista del primo finale in salita di questo Tour. La fuga riesce ad arrivare indenne allo sprint intermedio Faucogney (dove Matthews vincerà la volata del gruppo) e al primo GPM di giornata, ma la BMC riesce a limare il vantaggio di km in km.

Jan Bakelants (AG2R - La Mondiale), Mickael Delage (FDJ) et Dylan van Baarle (Cannondale - Drapac) échappés lors de la 5e étape du Tour 2017Getty Images

La Sky comincia a fare il ritmo, ma attacca e vince Fabio Aru

Annusato il pericolo, Gilbert e Bakelants provano ad andarsene da soli ai -12,4 km dal traguardo, ma i due corridori belgi vengono ripresi dal gruppo maglia gialla quando mancano 4 km, sotto il ritmo del Team Sky che con Kwiatkowski e Nieve comincia a fare sul serio. Si staccano già nomi importanti, da Barguil a Pinot, fino a Talansky e Gallopin: nessuno sembra avere il coraggio di attaccare sulla spinta della Sky, ma ecco l'azione di Fabio Aru che ai -2,4 km lascia la compagnia cercando un successo di prestigio. Froome prova a colmare il gap, ma lo fa troppo tardi, portandosi dietro solo Porte, Daniel Martin e Bardet. Aru continua da solo fino al traguardo, mentre da dietro Contador riporta tutti i capitani nel gruppo Froome. Ormai non ci sono più ostacoli per il sardo dell'Astana, che conquista così un preziosissimo successo anche in chiave classifica generale, rinvenendo fino alla 3a posizione. La volata per il secondo posto viene vinta da Daniel Martin, poi Froome - che conquista la maglia gialla - e Porte. Qualche secondo più tardi arrivano anche Simon Yates, Uran e Contador, staccati invece Quintana, Geraint Thomas, Meintjes, Majka e Fulgsang.

Fabio Aru - Tour de France 2017 stage 5 - Getty Images pub only in ITAxESPxUKxUSAxIRLGetty Images

L'ordine d'arrivo

1. Fabio ARU (AST) 3h44'06''; 2. Daniel MARTIN (QST) +16''; 3. Christopher FROOME (SKY) +20''; 4. Richie PORTE (BMC) +20''; 5. Romain BARDET (ALM) +24''

Video - Fabio Aru in solitaria: la quinta tappa del Tour de France è sua! Ajò! 01:04

La classifica generale

1. Christopher FROOME (SKY) 18h38'59''; 2. Geraint THOMAS (SKY) +12''; 3. Fabio ARU (AST) +14''; 4. Daniel MARTIN (QST) +25''; 5. Richie PORTE (BMC) +39''; 6. Simon YATES (ORS) +43''; 7. Romain BARDET (ALM) +47''; 8. Alberto CONTADOR (TFS) +52''; 9. Nairo QUINTANA (MOV) +54''; 10. Rafal MAJKA (BOH) +1'01''